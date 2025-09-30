Τα μηνύματα Μητσοτάκη στο υπουργικό - Στο στόχαστρο τα fake news

Το πρώτο υπουργικό συμβούλιο μετά την επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη, έθεσε το περίγραμμα του κυβερνητικού σχεδιασμού σε ουσιαστικό, αλλά και επικοινωνιακό επίπεδο, σε μια κρίσιμη καμπή: η κυβέρνηση βρίσκεται εν αναμονή της υλοποίησης των μέτρων, που ανακοινώθηκαν την περασμένη άνοιξη, όπως και στη ΔΕΘ και του αποτυπώματος που αυτά θα επιφέρουν στην κοινή γνώμη, όταν η επικαιρότητα κυριαρχείται από δύο θέματα, τα οποία έχει αποδειχθεί ότι “κοστίζουν” στο κυβερνητικό “κεφάλαιο”, τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη, κατά την εισήγησή του, κατέδειξαν ότι πλέον το Μέγαρο Μαξίμου εμφανίζεται αποφασισμένο να μην αφήσει περιθώρια δημιουργίας κλίματος, που θα αποδειχθεί δύσκολο στη διαχείριση και την ανατροπή του στη συνέχεια. Κεντρικός άξονας για την κυβέρνηση παραμένει η εφαρμογή της οικονομικής της πολιτικής, που βασίζεται σε μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, αρχής γενομένης από την επιστροφή ενός ενοικίου το Νοέμβριο, το επίδομα των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους και εν συνεχεία, τον Ιανουάριο, την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας.

Για πρώτη φορά με εμφατικό τρόπο, όμως, ο κ. Μητσοτάκης έθεσε στο επίκεντρο των κυβερνητικών απαντήσεων προς την αντιπολίτευση, το θέμα των fake news. Κάνοντας λόγο για “διαρκώς εντεινόμενη ψευδολογία της αντιπολίτευσης”, ακόμη και “πραγματικό «αμόκ» παραπληροφόρησης” το οποίο, όπως είπε, συνάντησε επιστρέφοντας στην Αθήνα, με την αμφισβήτηση της φωτογραφίας του με τον Ντόναλντ Τραμπ, αντέτεινε το κυβερνητικό έργο και την υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί, ως “απάντηση”, καλώντας ουσιαστικά τα στελέχη του να είναι σε επιφυλακή, καθώς, όπως είπε, “η συγκυρία, δυστυχώς, γίνεται ολοένα και πιο τοξική”.

Ο κ. Μητσοτάκη ζήτησε να διαψεύδονται “άμεσα τα fake news που αποδεδειγμένα πλέον διασπείρονται με μεγάλη ταχύτητα στην κοινή γνώμη” και να αναδεικνύεται αντ΄ αυτών, η επιμονή και απόδοση της κυβέρνησης σε σειρά θεμάτων. Ίσως, είναι η πρώτη φορά, που ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά και στους πολίτες και κατά μια ανάγνωση, στα ποιοτικά ευρήματα των δημοσκοπήσεων.

“Είναι ο δύσκολος δρόμος, αλλά είναι ο μονόδρομος της προόδου. Καλούμαστε να τον βαδίσουμε, έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και πειθώ προς τους συμπολίτες μας” είπε, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά “ας μη μας παρασύρουν οι εντυπώσεις. Οι Έλληνες που ακούνε και σκέφτονται είναι τελικά πολύ περισσότεροι από αυτούς που ξέρουν μόνο να φωνάζουν. Και οι πρώτοι περιμένουν πολλά από εμάς και μόνο από εμάς”.

Εκτός από την οικονομία, το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει να αναστρέψει και την εικόνα, που καλλιεργείται περί απομόνωσης στην εξωτερική πολιτική, “επενδύοντας” στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και τη διεθνή παρουσία της χώρας.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα “δεν είναι πια ένα κράτος το οποίο ζητά στήριξη, αλλά που την παρέχει”, δεν αποτελεί πλέον “οικονομικό κίνδυνο”, αλλά “παράδειγμα προόδου” και πρόταξε τη μισθολογική αναβάθμιση και την αναδιάρθρωση του πλαισίου εξέλιξης των Ενόπλων Δυνάμεων, ως “αλλαγές που ανασυντάσσουν την αμυντική μας λειτουργία στο επίπεδο του έμψυχου υλικού”, παραπέμποντας στη σχετική συνεδρίαση της Βουλής, την Πέμπτη, για την προμήθεια της τέταρτης φρεγάτας Belh@rra και τον εκσυγχρονισμό των προηγούμενων τριών, ως απτό δείγμα εκσυγχρονισμού της άμυνας της χώρας, κατατάσσοντας ως προτεραιότητα της κυβέρνησης την “αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων σε όλα τα πεδία”, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Οικονομία και εισοδήματα, εξωτερική πολιτική και άμυνα, αποτελούν για το Μέγαρο Μαξίμου τη “μεγάλη εικόνα” των κυβερνητικών δράσεων, που συμπληρώνεται από τις παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, μεταφορές και ψηφιοποίηση του κράτους, ώστε να καταδείξουν, όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, ότι η προσπάθεια που γίνεται αφορά στο σύνολο της καθημερινότητας των πολιτών και της ισχυροποίησης της χώρας.

Βάζοντας πλέον στο επίκεντρο το θέμα των fake news, στα οποία η κυβέρνηση αποδίδει εν πολλοίς τον αρνητικό αντίκτυπο, που υπήρξε στην τραγωδία των Τεμπών - με τις “ειδήσεις” περί ξυλολίου λ.χ.- επιχειρείται από το κυβερνητικό επιτελείο να αναδειχθεί η αναντιστοιχία της κριτικής της αντιπολίτευσης με την πραγματικότητα και η δημιουργία ενός ψευδούς αφηγήματος από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις.

Δεν αποκλείεται, αυτός να είναι ο δεύτερος “πυλώνας”, με πρώτο την απουσία εναλλακτικής, κοστολογημένης και αξιόπιστης πρότασης διακυβέρνησης από την αντιπολίτευση, που θα καθορίσει και την επικοινωνιακή τακτική του Μεγάρου Μαξίμου, έχοντας το κυβερνητικό έργο και την πορεία της ελληνικής οικονομίας, ως “απάντηση” και διακύβευμα τη συνέχιση ή τη διακοπή του.