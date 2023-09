Ιδιαίτερα ταχείς ρυθμούς, μέσω της ενεργοποίησης τριών χρηματοδοτικών εργαλείων, υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό να απορροφηθούν άμεσα από την Ελλάδα κονδύλια ύψους 2,25 δισ. ευρώ και να ξεκινήσουν το ταχύτερο δυνατό τόσο η αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel στη Θεσσαλία όσο και η δημιουργία νέων υποδομών.

Συνοπτικά, τα τρία χρηματοδοτικά εργαλεία που ενεργοποιούνται, είναι τα εξής:

Υπό το πρίσμα αυτό, η συζήτηση θα συνεχιστεί σε τεχνικό επίπεδο ώστε να κατανεμηθούν οι δαπάνες των έργων στα επιλέξιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στο Στρασβούργο ανακοίνωσε ότι στη χώρα μας μπορούν να δοθούν συνολικά έως 2,25 δισ. ευρώ.

«Έχω εκπλαγεί από τις καταστροφές στην Ελλάδα», τόνισε η ίδια, επισημαίνοντας ότι «θα δημιουργήσουμε μία task force για γρήγορη βοήθεια στους Έλληνες, μέσα σε μόλις δύο ημέρες».

Επιπλέον, μόλις καταγραφεί το ύψος της ζημίας, η χώρα θα αιτηθεί επιπλέον χρήματα από το αγροτικό αποθεματικό και το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο μπορεί να διαθέσει έως 400 εκατ. ευρώ, αναλόγως του ύψους της τελικής ζημίας.

Νωρίτερα, κατά τη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, η πρόεδρος της Κομισιόν έκανε λόγο για πέντε πηγές χρηματοδότησης προς την Ελλάδα ανακοινώνοντας ότι στη χώρα μας θα δοθούν συνολικά 2,25 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν, «η Ελλάδα μπορεί να κινητοποιήσει έως και 2,25 δισ. ευρώ σε κονδύλια της ΕΕ από τα μη αναλωθέντα και προκαταβολικά κονδύλια του Ταμείου Αλλελεγγύης. Επιπλέον, η Ελλάδα μπορεί να υποβάλει αίτημα στο πλαίσιο του Ταμείου Αλληλεγγύης και να εξετάσει το ενδεχόμενο δανεισμού στο πλαίσιο του NextGenEU».

«Θέλω η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός να γνωρίζουν ότι η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό τους» τόνισε η ίδια και πρόσθεσε ότι «η Κομισιόν θα είναι εφευρετική, γρήγορη και ευέλικτη».

