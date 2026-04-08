Τ. Θεοδωρικάκος: Η επιχείρηση ηθικής απαξίωσης της ΝΔ και της κυβέρνησης δεν θα περάσει

«Η παράταξή μας υπηρετεί διαχρονικά μια αξία: διαφάνεια, δικαιοσύνη, νομιμότητα, ευθύνη παντού. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε πράξη όλοι μας», επισήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας την Τετάρτη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως «πρόκειται για ένα διαχρονικό σκάνδαλο, όπου εκατοντάδες άνθρωποι πήραν περισσότερα χρήματα απ’ αυτά που δικαιούνταν. Πρέπει να εξιχνιαστεί πλήρως η υπόθεση, να γυρίσουν πίσω τα λεφτά και να αντιμετωπίσουν τις ποινικές ευθύνες που τους αναλογούν, όσοι παρανόμησαν».

Ο υπουργός επισήμανε πως αποτελεί σοβαρό ερωτηματικό για ποιο λόγο αυτό το θέμα έρχεται τμηματικά στη δημόσια ζωή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Η δικογραφία έκανε μερικούς μήνες ταξίδι. Οι συνάδελφοι που ελέγχονται, έχουν δώσει τη δική τους επιχειρηματολογία και προς τιμήν τους ζήτησαν άμεσα την άρση ασυλίας τους για να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεσή τους. Δεν είναι υπόδικοι, δεν κατηγορούνται ότι πήραν χρήματα για προσωπικό τους όφελος. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία θα τρέξει γρήγορα και θεωρώ ότι το τέλος αυτού του ελέγχου θα βρει τους συναδέλφους αθώους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως «η ηθική απαξίωση που επιχειρείται από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης κατά της ΝΔ και της κυβερνητικής πλειοψηφίας δε θα περάσει και είναι κάτι που πλήττει και τη δημοκρατία μας».

Τόνισε επίσης ότι κανείς δεν πρέπει να σιωπηλός απέναντι σε αυτή την επιχείρηση απαξίωσης της παράταξης.

«Ο χαρακτηρισμός πλειοψηφία των υποδίκων είναι απαράδεκτος, άθλιος και αστήρικτος. Η ασυλία έχει άρθει σε δεκάδες βουλευτές όλων των κομμάτων. Στο ΠΑΣΟΚ, ένας στους πέντε βουλευτές του, για διάφορους λόγους έχει αρθεί η ασυλία τους, με τη σύμφωνη γνώμη τους. Δεν τους είπε κανείς κόμμα υποδίκων. Επομένως, ας ηρεμήσουν πολιτικά και ας φροντίσει η αντιπολίτευση να μιλήσει με σοβαρότητα και ευθύνη».

Αναφέρθηκε στην παγκόσμια κρίση που έχει επέλθει και επηρεάζει τις οικονομίες όλου του κόσμου, επομένως και την ελληνική. «Αντί να κουβεντιάζουμε και να κινούμαστε όλοι ενωμένοι για το καλό της πατρίδας μας σε αυτή την πολύ κρίσιμη συγκυρία, ορισμένοι θέλουν να πουν ότι για τα πάντα φταίει μια σκανδαλώδης κυβέρνηση», τόνισε και προσέθεσε πως «η τακτική που ακολουθούσε η ΝΔ ως αντιπολίτευση και τα τελευταία επτά χρόνια ως Κυβερνηση είναι να μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας».

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπενθύμισε ότι την αρχή της διαφάνειας ακολουθεί στο υπουργείο Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό για τα εκατοντάδες επενδυτικά σχέδια παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων που δεν ολοκληρώθηκαν, σημείωσε πως «έχουμε ήδη πάρει πίσω 110 εκατ. ευρώ από 145 εταιρείες. Θα γίνει σεβαστό και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου, ώστε τα χρήματα αυτά να πάνε σε πραγματικές επενδύσεις».

Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε ειδική αναφορά και στα 13 επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στο καθεστώς των Μεγάλων Επενδύσεων, τα οποία θα δημιουργήσουν 700 νέες θεσεις εργασίας. «Αφορούν την περιφέρεια και δύσκολες περιοχές όπως είναι η Καστοριά, η Κομοτηνή, η Λάρισα και τα Ιωάννινα» όπως είπε. Παράλληλα, ο υπουργός τόνισε πως θα στηριχθεί και η ελληνική βιομηχανία με 200 εκατ. ευρώ από το Modernisation Fund για το 2026 και θα δοθούν 100 εκατ. ευρώ ανά έτος για τα επόμενα 5 χρόνια για την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους.

Επισήμανε ότι την επόμενη εβδομάδα «έρχονται τρία νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου για μεταποίηση, μεγάλες επενδύσεις και παραμεθόριες περιοχές και θα δώσουμε τη δυνατότητα σε δεκάδες επενδυτικά σχέδια να λάβουν ενισχύσεις. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να πέφτει ζεστό χρήμα στην οικονομία».

Τέλος, ο κ. Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε ιδιατέρως σημαντική στην πράξη την μεταρρύθμιση για τη δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, κάτι που ομολογουν πλέον οι πάντες, όπως είπε χαρακτηριστικά. «Βάλαμε το νομοθετικό πλαίσιο με το πολύ αυστηρό μέτρο του πλαφόν σε καύσιμα, τρόφιμα και βασικά είδη συντήρησης, η Αρχή οφείλει να το εφαρμόζει με πολύ αυστηρούς ελέγχους και πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν το νόμο», τόνισε.