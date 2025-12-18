Τ. Θεοδωρικάκος: Αναγκαίος ένας ισχυρός και σύγχρονος πρωτογενής τομέας

«Οι αγρότες αξίζουν τη στήριξη και τον σεβασμό όλων μας και της κοινωνίας και της πολιτείας, αλλά με κλειστούς τους δρόμους χάνει κανείς το δίκιο του», υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος για τα αγροτικά μπλόκα, προσθέτοντας ότι «η χώρα μας έχει ανάγκη για έναν ισχυρό και σύγχρονο πρωτογενή τομέα με στόχο μία πιο παραγωγική οικονομία για να δίνουμε ακόμα καλύτερους μισθούς».

«Πιστεύω ότι οι αγρότες αξίζουν τη στήριξη και τον σεβασμό όλων μας και της κοινωνίας και της πολιτείας. Έχουν διατυπώσει μία σειρά αιτήματα. Το ουσιαστικό για εμένα είναι ότι πρέπει να σκύψουμε όλοι μαζί πάνω από το θέμα του πρωτογενούς τομέα και να κάνουμε όλα όσα πρέπει για να έχουμε έναν ισχυρό και σύγχρονο πρωτογενή κάτι που χρειάζονται τόσο οι αγρότες όσο και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να προχωρήσουμε μπροστά και αυτό πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί», τόνισε αρχικά ο υπουργός Ανάπτυξης σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ.

«Κρίνω ότι είναι πολύ θετική η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού που ανακοίνωσε τη δημιουργία μίας συνολικής διακομματικής επιτροπής. Τα προβλήματα συνεχίζονται και όσοι έχουν θετικές σκέψεις, γνώμες και προτάσεις υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό για να τις καταθέσουν», προσέθεσε.

«Από εκεί και πέρα οι αγρότες έδειξαν τη δύναμή τους. Έθεσαν τα αιτήματά τους. Δεν πρόκειται να σταματήσει η προσπάθεια να γίνονται καλύτερα τα πράγματα, αλλά με κλειστούς τους δρόμους χάνει κανείς το δίκιο του. Επομένως είναι λογικό να οργανώσουν οι ίδιοι τον τρόπο με τον οποίο θα ολοκληρωθεί αυτή η κινητοποίηση και μπορούν να συνεχίσουν να αγωνίζονται για τα αιτήματα που σκέφτονται, αλλά το κυριότερο είναι ότι όλοι μαζί οφείλουμε να σκύψουμε πολύ περισσότερο στα προβλήματα των αγροτών, στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και με ένα οργανωμένο σχέδιο να αναβαθμίσουμε αυτόν τον τομέα, το έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία, η ελληνική κοινωνία, το έχουμε ανάγκη όλοι και πρέπει να γίνει και πιστεύω ότι σε αυτό είμαστε όλοι ενωμένοι. Δεν χρειάζεται ένταση, χρειάζεται να ενώσουμε με θετικό πνεύμα όλοι τις δυνάμεις μας και να προσχωρήσουμε παρακάτω. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολεί ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Πολλές φορές ψάχνουμε να βρούμε και το κάνουμε με εύκολο τρόπο οι Έλληνες θέματα για να διαχωριστούμε, για να υπάρχουν εντάσεις μεταξύ μας. Δεν πηγαίνεις παρακάτω με αυτόν τον τρόπο. Έγιναν παρεμβάσεις από την κυβέρνηση. Σημασία έχει να δούμε συνολικά το πρόβλημα και με σταθερό τρόπο, με συνεχές σχέδιο. Δεν χρειάζεται άλλο η ένταση. Δεν βγαίνει τίποτα με αυτό», ανέφερε ακόμα.

Η λειτουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στην αύξηση των τιμών από τους αγρότες στο ράφι και έκανε λόγο για να ευρωπαϊκό πρόβλημα και αναφέρθηκε στη δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

«Συνολικά η Ευρώπη αυτό το πρόβλημα, γιατί παντού υπάρχει το πρόβλημα ότι ένα προϊόν ξεκινάει από μία τιμή και καταλήγει στην πώληση σε πολλαπλάσιες τιμές και υπάρχει ένα ερώτημα τι μεσολαβεί; Πολλές φορές μεσολαβούν αντικειμενικές διαδικασίες. Ένα προϊόν πρέπει να συντηρηθεί, πρέπει να μεταφερθεί, υπάρχει αντικειμενικό κόστος κτλ. Αλλά ποιες είναι οι πολιτικές που μπορεί να κάνει κάθε κράτος γύρω από αυτό το θέμα και ποια απομένουν να κάνει συνολικά η Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά εμάς με τον νέο νόμο, με τον οποίο ψηφίστηκε η δημιουργία της νέας ανεξάρτητης αρχής, η οποία αύριο εγκαινιάζει τη λειτουργία της, καθώς αύριο θα πάει να συζητηθεί και να εγκριθεί από την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής το πρόσωπο του διοικητή αυτής της Αρχής», τόνισε αρχικά.

«Με αυτόν τον νόμο δώσαμε τη δυνατότητα στον υπουργό Ανάπτυξης όταν παρατηρούνται φαινόμενα ακραίων διακυμάνσεων σε νωπά προϊόντα με υπουργική απόφαση που θα ρυθμίζει τις λεπτομέρειες να υποχρεώνονται οι πολίτες των προϊόντων να αναγράφουν και την τιμή από την οποία ξεκίνησε το προϊόν και φυσικά την τιμή, στην οποία το πωλούν, με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει μία διαδικασία “εκπαιδευτική” γιατί έτσι θα υποχρεωθούν οι πωλητές να εξηγήσουν με πρακτικά δεδομένα με ποιον τρόπο αυξάνεται η τιμή γιατί ο ενημερωμένος πολίτης και καταναλωτής βοηθάει στον υγιή ανταγωνισμοί και βοηθάει και στη συγκράτηση του κόστους ζωής, στο κόστος των τιμών. Πιστεύω στην ελευθερία και άρα πιστεύω στον ενημερωμένο πολίτη γιατί η αγορά πρέπει να λειτουργεί με αυτή τη συνθήκη, υγιούς ανταγωνισμού, ενημερωμένων πολιτών και γι’ αυτό ψηφίσαμε αυτό το μέτρο. Λυπάμαι που δεν το ψήφισαν τα άλλα κόμματα», προσέθεσε.

Όπως είπε τα άλλα κόμματα «προφανώς μοιάζουν ενδιαφέρονται να μείνει στο σκοτάδι ο πολίτης, να μην έχει τη δυνατότητα να μάθει όλη αυτήν τη διαδρομή».

«Ευελπιστώ ότι με τη δημιουργία της Νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγορά και Προστασίας του Καταναλωτή θα φτιαχτεί ένας ισχυρός, υγιής, ακομμάτιστος μηχανισμός, άλλωστε ο οριστικός διοικητής θα έχει θητεία πέντε ετών άρα θα είναι ανεξάρτητος από την πολιτική τροχιά της χώρας», υπογράμμισε και τόνισε ότι θα προτείνει στην Επιτροπή για επικεφαλής της Αρχής την κυρία Δέσποινα Τσαγγάρη.

«Μία άξια εκπρόσωπο μίας γενιάς που εργάστηκε σκληρά, είναι ένας άνθρωπος αυτοδημιούργητος, μηχανικός Πληροφορικής στο Πολυτεχνείο της Πάτρας, παντρεμένη με ένα παιδί, ζει στην Αθήνα, προέρχεται από μία μεσαία οικογένεια και έχει υπάρξει στέλεχος σε πολλές εταιρείες στην αγορά, δεν έχει μέχρι τώρα καμία σχέση με το Δημόσιο. Είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την κοινωνία και την αγορά. Είναι ένας πετυχημένος άνθρωπος και πιστεύω πως έχει όλες τις ικανότητες να ανταποκριθεί. Θα στηρίξω ως υπουργός Ανάπτυξης τη νέα αρχή, παρέχοντας όλες τις δυνατότητες, όλες τις υποδομές που χρειάζεται και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.