Να ενισχύσουμε περαιτέρω τους οικονομικούς δεσμούς Ελλάδας - Ιαπωνίας

Με αντιπροσωπεία του εθνικού ιαπωνικού φορέα επιχειρήσεων KEIDANREN και υψηλόβαθμα στελέχη κορυφαίων ιαπωνικών επιχειρήσεων που πραγματοποιούν επίσκεψη στη χώρα μας συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει στους συνομιλητές του τη σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια για τη δημιουργία ενός φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, καθώς και τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τις ιαπωνικές επιχειρήσεις.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η ελληνική οικονομία τα πάει αρκετά καλά τα τελευταία 3 χρόνια, σημειώνοντας καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με την ευρωζώνη όσον αφορά την ανάπτυξη. «Έχουμε την ταχύτερη μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ στην ευρωζώνη. Και καταφέραμε να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε έναν ελκυστικό προορισμό για άμεσες ξένες επενδύσεις, αξιοποιώντας τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα αλλά και τη σημαντική περιφερειακή μας θέση» είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα αναφέρθηκε στους έλληνες πλοιοκτήτες που έχουν επιλέξει και συνεχίζουν να επιλέγουν την Ιαπωνία για τη ναυπήγηση των πλοίων τους. «Έχουμε επίσης τομείς κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής αλλά και κοινή κατανόηση για το πόσο σημαντικό είναι το Διεθνές Δίκαιο στην επίλυση διαφορών σε θαλάσσιες ζώνες. Έχουμε κοινά προβλήματα σε ό,τι αφορά αυτά τα θέματα και κοινές προκλήσεις» σημείωσε.

Η ιαπωνική αντιπροσωπεία, από την πλευρά της, εξέφρασε ενδιαφέρον για τη διερεύνηση της δυνατότητας επενδύσεων στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής για την Ευρώπη του KEIDANREN Γιοσίο Σάτο τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο φορέας KEIDANREN επιδιώκει να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων Ιαπωνίας - Ελλάδας μέσω της διπλωματίας του ιδιωτικού τομέα.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης περαιτέρω τρόπους προσέλκυσης επενδύσεων στη χώρα μας, αύξησης του αριθμού τουριστών από την Ιαπωνία και συνεργασιών στην ευρύτερη περιοχή μας, με έμφαση στα Δυτικά Βαλκάνια.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, από την ελληνική πλευρά, ο Υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης, η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Πρέσβης Άννα-Μαρία Μπούρα, ο Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης και ο Σύμβουλος της Πρεσβείας, στη Διεύθυνση Ασίας και Ωκεανίας Δημήτριος Μιχαλόπουλος.

Εκ μέρους της ιαπωνικής αντιπροσωπείας συμμετείχαν ο Πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, Yasunori Nakayama, ο Αντιπρόεδρος του KEIDANREN, Πρόεδρος της Επιτροπής για την Ευρώπη του KEIDANREN και Εκτελεστικός Αντιπρόσωπος της Hitachi Ltd., Toshiaki Higashihara, ο Πρόεδρος της Επιτροπής για την Ευρώπη του KEIDANREN και Ανώτερος Εταιρικός Σύμβουλος της Sumitomo Life Insurance Company, Yoshio Sato, ο Πρόεδρος της Υποεπιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού της Επιτροπής για την Ευρώπη στο KEIDANREN και Εκτελεστικός Σύμβουλος της Hitachi Ltd., Akira Shimizu, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη των ιαπωνικών εταιρειών Japan Airlines Co. Ltd., Hitachi Ltd., Hitachi Europe GmbH, Nomura Holdings Inc., Sumitomo Deutschland GmbH, ANA Holdings Inc., Mitsubishi Electric Europe B.V. και Sumitomo Life Insurance Company.