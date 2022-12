Ένα βήμα πριν την οριστική συμφωνία για το πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου βρίσκονται πλέον οι 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς στη Σύνοδο Κορυφής συμφωνήθηκε να «κλείσει» το θέμα στις 19 Δεκεμβρίου, στην επόμενη Σύνοδο για το Ενεργειακό, όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΪ.

Η συμφωνία των «27» επιτεύχθηκε μετά από καίρια παρέμβαση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και συμπεριλήφθηκε στο κείμενο συμπερασμάτων για την Ενέργεια.

Στο κείμενο αναφέρεται ρητώς η απόφαση για οριστική λύση την επόμενη εβδομάδα, κάνοντας λόγο για έναν μηχανισμό που θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις ενεργειακές αγορές και θα παρεμβαίνει όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο.

Στόχος, όπως αναφέρεται στο κείμενο συμπερασμάτων, είναι να δημιουργηθεί ασφάλεια επάρκειας ενόψει του επόμενου χειμώνα (2023-2024), καθώς η κρίση θα έχει διάρκεια.

Tο κείμενο συμπερασμάτων:

