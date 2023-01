Συμφωνία Παντσέρι με τις βελγικές αρχές - Πώς επηρεάζει την Ε. Καϊλή

Νέα τροπή παίρνουν οι εξελίξεις στο σκάνδαλο διαφθοράς του Qatargate στις Βρυξέλλες. Όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα από την ομοσπονδιακή εισαγγελία, ο Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τις βελγικές αρχές. Πρόκειται για μια δέσμευση η οποία σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις θα αφήσει εκτεθειμένους Εύα Καϊλή και Φραντσέσκο Τζιόρτζι. Παράλληλα, το μεσημέρι της Τετάρτης το Ευρωκοινοβούλιο θα εκλέξει τον αντικαταστάτη της κας Καϊλή.

Συγκεκριμένα, ο Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής και βασικός κατηγορούμενος στο πλαίσιο του σκανδάλου Qatargate, Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, συμφώνησε να συνεργαστεί με τις βελγικές Aρχές με αντάλλαγμα τη μείωση της ποινής του, όπως ανακοίνωσε η βελγική εισαγγελία.

Ειδικότερα, η εισαγγελία αναφέρει:

«Σε υπόθεση που άνοιξε η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία για ύποπτη απάτη εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ανατέθηκε σε ανακριτή των Βρυξελλών, υπήρξε σήμερα σημαντική εξέλιξη. Ένα από τα σημαντικά βασικά πρόσωπα της υπόθεσης, ο Πιερ Παντσέρι, επικουρούμενος από τους δικηγόρους του, υπέγραψε μνημόνιο με τον ομοσπονδιακό εισαγγελέα βάσει των άρθρων 216/1 έως 216/8 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Τα άρθρα αυτά αφορούν σε υπόπτους που μετανόησαν για μία υπόθεση.

Αυτό αναφέρεται σε μια δέσμευση με την οποία ένας μετανοημένος προχωρά σε ουσιαστικές, αποκαλυπτικές, αληθείς και πλήρεις δηλώσεις σχετικά με την εμπλοκή τρίτων και, εάν ισχύουν, τη δική του/της εμπλοκή σχετικά με ποινικά αδικήματα εντός του συγκεκριμένης υπόθεσης».

Η ανακοίνωση συνεχίζει λέγοντας ότι "ο Πιερ Παντσέρι κατηγορήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2022 για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ως επικεφαλής για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και ενεργητική και παθητική διαφθορά.

Με το υπόμνημα αυτό αναλαμβάνει να ενημερώσει τους ανακριτές και τη Δικαιοσύνη συγκεκριμένα για:

«Σύμφωνα με το μνημόνιο που υπογράφηκε σήμερα, προβλέπεται περιορισμένη ποινή για τον Πιερ Παντσέρι. Η ποινή περιλαμβάνει φυλάκιση, πρόστιμο και κατάσχεση όλων των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, που προς το παρόν εκτιμώνται σε ένα εκατομμύριο ευρώ» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Επίσης, αναφέρεται ότι "είναι η δεύτερη φορά στη βελγική νομική ιστορία, από την εισαγωγή του λεγόμενου νόμου "pentiti" (σ.σ. pentiti regret, που αναφέρεται στον ιταλικό νόμο που επιτρέπει τις έρευνες για τη μαφία), ότι οι διαδικασίες αυτές καταλήγουν στην υπογραφή μνημονίου. Και στις δύο περιπτώσεις, την υπόθεση χειρίστηκε η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία".

Η ποινή του Παντσέρι θα περιλαμβάνει φυλάκιση, πρόστιμο και δήμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, που υπολογίζονται σε 1 εκατ. ευρώ (1,08 εκατομμύρια δολάρια).

