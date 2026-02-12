Συλλυπητήρια Κ. Χατζηδάκη για τον θάνατο του Α. Παπαληγούρα

Τον Αναστάση Παπαληγούρα αποχαιρετά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, με ανάρτησή του στα social media.

«Με μεγάλη θλίψη ενημερώθηκα για την απώλεια του Αναστάση Παπαληγούρα. Δεν είναι μόνο ότι είχαμε διατελέσει Υπουργοί στην ίδια κυβέρνηση, συνδεόμουν και προσωπικά μαζί του. Η πορεία του Αναστάση Παπαληγούρα στην πολιτική ήταν ταυτισμένη με το ήθος. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.