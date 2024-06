Συγχαρητήριο μήνυμα Κυρ. Μητσοτάκη στον Ρούτε για τον διορισμό του ως γγ του ΝΑΤΟ

Τα συγχαρητήριά του εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον Ολλανδό πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε για τον διορισμό του ως Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Μητσοτάκης έγραψε: «Αγαπητέ Μαρκ Ρουτέ, συγχαρητήρια για τον διορισμό σας ως Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Η ηγεσία σας θα είναι ζωτικής σημασίας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς για τη συλλογική μας ασφάλεια. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά».

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού

Dear @markrutte, congratulations on your appointment as NATO's Secretary General. Your leadership will be crucial in these challenging times for our collective security. Looking forward to working closely together. #NATO — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) June 26, 2024

Οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ επέλεξαν τον Ολλανδό πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε νέο γενικό γραμματέα της Συμμαχίας.

Ο διορισμός του Ρούτε θεωρούνταν κάτι τυπικό αφού ο μοναδικός αντίπαλός του, ο Ρουμάνος πρόεδρος Κλάους Γιοχάνις, ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι αποσύρεται από την κούρσα, αφού δεν είχε καταφέρει να συγκεντρώσει επαρκή στήριξη.

Ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ χαρακτήρισε τον Ρούτε ένθερμο υποστηρικτή της ατλαντικής συνεργασίας, ισχυρό ηγέτη και άνθρωπο που οικοδομεί συναινέσεις.

I warmly welcome #NATO Allies' choice of @MinPres Mark Rutte as my successor. Mark is a true transatlanticist, a strong leader and a consensus-builder. I wish him every success as we continue to strengthen NATO.



I know I am leaving NATO in good hands.https://t.co/D0ass7fKiL — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 26, 2024

Τα συγχαρητήριά της στον Μαρκ Ρούττε, εξέφρασε, επίσης, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

«Η ηγεσία και η εμπειρία σου θα είναι ζωτικής σημασίας για τη Συμμαχία σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Αναμένω να συνεργαστώ μαζί σου για την περαιτέρω ενίσχυση της σύμπραξης ΕΕ-ΝΑΤΟ», συμπλήρωσε.