Συγχαρητήρια του Κυρ. Μητσοτάκη στην εθνική ομάδα Πόλο για το χάλκινο μετάλλιο: «Είμαστε συγκινημένοι και υπερήφανοι»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στο Χ συνεχάρη την εθνική ομάδα του πόλο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Ειδικότερα ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε:

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την ιστορική κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα! Είμαστε συγκινημένοι και υπερήφανοι.

Σας ευχαριστούμε!»

Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την ιστορική κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα! Είμαστε συγκινημένοι και υπερήφανοι.



Σας ευχαριστούμε! 🇬🇷 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 25, 2026

Θρίαμβος για την Εθνική πόλο επί της Ιταλίας με 12-5 και ιστορικό χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών έγραψε ιστορία στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Βελιγράδι και κατέκτησε το πρώτο της μετάλλιο στην διοργάνωση.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου έκανε μία εξαιρετική εμφάνιση, διέλυσε την Ιταλία με 12-5 στον «μικρό» τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Ο Γκιουβέτσης άνοιξε το σκορ με γκολ-κεραυνό από την περιφέρεια στο 6:20 και στην συνέχεια ο Κάκαρης με τρομερό σουτ έγραψε το 0-2.

Ο Στέλιος Αργυρόπουλος βρήκε το κενό στα ιταλικά μπλοκ, σκόραρε για το 0-3 και στο 2:03, έγραψε το 0-4, με τους Ιταλούς να απαντούν στο 1:55.

Ο Καλογερόπουλος πέτυχε το πρώτο γκολ της δεύτερης περιόδου και στην συνέχεια, ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου έδωσε στην Εθνική το προβάδισμα 5 πόντων. Στο 1:56 και πάλι ο Καλογερόπουλος από την περιφέρεια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-7, ο Ζερδεβάς συνέχισε να λέει «όχι» στα σουτ των Ιταλών, παρά μόνο στα 3 δευτερόλεπτα πριν την λήξη, όταν ο Κοντέμι τον νίκησε, διαμορφώνοντας το 2-7.

Στο τρίτο οκτάλεπτο, ο Κάκαρης με ένα απίστευτο γκολ από τα δύο μέτρα έγραψε το 2-8, ο Κοντέμι στο 5:39 απάντησε και ο Γκιουβέτσης πέτυχε το 3-9. Ο Φερέρο σκόραρε από την περιφέρεια πέντε δευτερόλεπτα πριν την λήξη και έκλεισε την τρίτη περίοδο με 4-10.

Ακόμη ένα γκολ σημείωσε ο Αργυρόπουλος στο 4:44 της τελευταίας περιόδου, ο Μπαλτσαρίνι νίκησε τον απίθανο Ζερδεβά για το 5-11, ο Αργυρόπουλος βρήκε για άλλη μία φορά δίχτυα για το 5-12 και έγινε ο πρώτος σκόρερ στο τουρνουά με 26 γκολ.

Τα οκτάλεπτα: 1-4, 1-3, 1-3, 1-2