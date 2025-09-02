Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στις 12 το μεσημέρι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θα πραγματοποιήσει δήλωση, σχετικά με τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα αστυνομικής έρευνας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο Αμφιθέατρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Ο υπουργός αναμένεται να αναφερθεί στις έρευνες για τα ΑΦΜ που έλαβαν παράνομα χρήματα μέσω των επιδοτήσεων του Οργανισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα θα αφορά περί τα 500 ΑΦΜ κυρίως φυσικών προσώπων.

Πρόκειται για ΑΦΜ τα οποία εντοπίστηκαν να εισέπραξαν παρανόμως επιδοτήσεις 20 εκατ. ευρώ - δηλαδή 30.000 με 40.000 ευρώ έκαστο κατά μέσο όρο.

Σε δηλώσεις του την περασμένη εβδομάδα για τις έρευνες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Χρυσοχοΐδης είχε προαναγγείλει τις ανακοινώσεις σημειώνοντας ότι τα ποσά που πρέπει να επιστραφούν ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

Πιο συγκεκριμένα, σημείωσε: «Ο Εισαγγελέας Οργανωμένου Εγκλήματος διέταξε έρευνα για τα ζητήματα της εγκληματικής οργάνωσης, το αδίκημα της απάτης, το αδίκημα της συναυτουργίας, της συνέργειας ή της ηθικής αυτουργίας για το γεγονός ότι υπήρξε μια μεγάλη ζημιά από ιδιώτες. Ξεκίνησε η έρευνα, κάποιες πρώτες χιλιάδες ΑΦΜ διερευνούν οι καλοί ερευνητές και πιστεύω πολύ σύντομα θα έχουμε τη δυνατότητα για κάποιες πρώτες ανακοινώσεις σε ό,τι αφορά στην επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν παρανόμως. Μιλάμε για ποσά που υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ».