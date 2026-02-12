Τ. Γαϊτάνης

Η συνάντηση στην Άγκυρα, στο πλαίσιο της 6ης Συνόδου του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, αναδεικνύει τη σημασία της διπλωματίας και του διαλόγου στην περιοχή. Ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα επιλέγει σταθερά τον δρόμο της ειρήνης, της συνεργασίας και της υπευθυνότητας, θέτοντας το Διεθνές Δίκαιο ως σταθερή αναφορά, ενώ παράλληλα κατέστησε σαφές ότι το casus belli και οποιαδήποτε απειλή κατά της κυριαρχίας της χώρας είναι απαράδεκτα.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ότι η επίλυση των ανοιχτών ζητημάτων μεταξύ των δύο χωρών θα πρέπει να γίνεται βάσει Διεθνούς Δικαίου, γεγονός που συνιστά σημαντικό βήμα για την εδραίωση μιας λειτουργικής σχέσης. Η χώρα μας υποστηρίζει ότι η συνάντηση εντάσσεται σε μια στρατηγική προσέγγιση της ελληνικής διπλωματίας, η οποία συνδυάζει τον πολιτικό διάλογο, τη θετική ατζέντα και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, δημιουργώντας σταθερούς διαύλους επικοινωνίας.

Η συνάντηση σηματοδότησε προόδους σε κρίσιμους τομείς, όπως η μείωση των μεταναστευτικών ροών στο Ανατολικό Αιγαίο κατά σχεδόν 60% σε ένα χρόνο, η ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και η περαιτέρω σύμπραξη σε επενδύσεις, πολιτική προστασία και πολιτισμό. Παράλληλα, το πρόγραμμα προσωρινής έκδοσης θεωρήσεων για Τούρκους επισκέπτες στα ελληνικά νησιά επιβεβαιώνει τη στρατηγική των ανθρωποκεντρικών σχέσεων και τη διπλωματία των λαών.

Ως χώρα ξεκαθαρίζουμε ότι το μοναδικό ζήτημα που μπορεί να οδηγηθεί σε διεθνή δικαιοδοσία είναι η οριοθέτηση της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας, ενώ όλα τα υπόλοιπα θέματα κυριαρχίας παραμένουν αδιαπραγμάτευτα. Η συστηματική και δομημένη προσέγγιση των τελευταίων ετών έχει ενισχύσει την ικανότητα της Ελλάδας να διαχειρίζεται κρίσεις, να προστατεύει την κυριαρχία της και να αυξάνει τη γεωπολιτική της ισχύ, χωρίς να θυσιάζει την ασφάλεια ή την εθνική θέση.

Σε μια συγκυρία γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η Ελλάδα προχωρά με σχέδιο και στρατηγική στην εξωτερική της πολιτική. Η Σύνοδος επιβεβαιώνει ότι η διπλωματία, ο διάλογος και η υπευθυνότητα μπορούν να μετατρέψουν τις προκλήσεις σε ευκαιρίες για ειρήνη, σταθερότητα και ανάπτυξη στην περιοχή. Το γεγονός αυτό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το αξιοποιεί για να ενισχύσει τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας και να θέσει τις βάσεις για μια ελληνική εξωτερική πολιτική που συνδυάζει ασφάλεια, σταθερότητα και ενεργό ρόλο στην περιοχή.