Στη Συρία την Κυριακή ο Γ. Γεραπετρίτης για να συναντήσει τον Αχμάντ Αλ Σάρα

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναμένεται να συναντήσει την Κυριακή (09/02) τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, Αχμάντ Αλ Σάρα.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μεταβαίνει στη Συρία, όπου θα συναντηθεί, στις 12:00 το μεσημέρι με τον μεταβατικό Πρόεδρο της χώρας, καθώς και με τον Υπουργό Εξωτερικών, Ασάντ Αλ Σαϊμπανί.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν του ελληνικού υπουργείου, μετά τις συνομιλίες, θα ακολουθήσουν δηλώσεις προς τον Τύπο.

Σημειώνεται πως πρόκειται για την πρώτη ελληνική επίσκεψη αξιωματούχου στη Συρία μετά την πτώση του Ασαντ.

Εν τω μεταξύ, το ΥΠΕΞ με ανακοίνωσή του, συνεχάρη τη νέα κυβέρνηση του Λιβάνου.

«Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στον Λίβανο για το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης. Ευχόμαστε ιδιαίτερα στον Youssef Rajji, Υπουργό Εξωτερικών και Μεταναστών, πλήρη επιτυχία στην αποστολή του, εκπληρώνοντας τις προσδοκίες του λαού του Λιβάνου για ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία. Η Ελλάδα ανυπομονεί να βοηθήσει τη νέα κυβέρνηση στην ενίσχυση των ισχυρών κρατικών θεσμών.»

We extend our warmest congratulations to #Lebanon on forming the new government.



We especially wish Youssef Rajji, Minister of Foreign Affairs and Emigrants, complete success in his mission, fulfilling the aspirations of the people of Lebanon for peace, stability,and prosperity. pic.twitter.com/yZoNdo99tF