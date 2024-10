Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε την Παρασκευή (11/09) στην Πάφο όπου τον υποδέχθηκε, λίγο μετά τις 12:00, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ενόψει της Συνόδου MED9.

Λίγο πριν την έναρξη των εργασιών της Συνόδου Κορυφής MED9 στην Πάφο, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προτεραιότητες του νέου ευρωπαϊκού θεσμικού κύκλου, με έμφαση στα ζητήματα του μεταναστευτικού και της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, τα οποία βρίσκονται στην ατζέντα της επικείμενης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Thank you @mitsotakis for the good exchange ahead of today’s #MED9.



I look forward to working with you on all our shared priorities, from improving EU competitiveness and managing the clean and digital transition, to tackling migration. pic.twitter.com/knwUwW7qXM