Στη Βουλή στις 14 Μαΐου θα μιλήσει ο Ν. Χριστοδουλίδης, ύστερα από πρόσκληση του Ν. Κακλαμάνη

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα απευθυνθεί στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων στις 14 Μαΐου, μετά από πρόσκληση του, Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος επισκέφθηκε την Κύπρο.

Ο κ. Χριστοδουλίδης πρόεδρος αποδέχθηκε την πρόσκληση και χαρακτήρισε την επικείμενη ομιλία του ως σημαντική στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία, υπογραμμίζοντας τη σημασία των σχέσεων Αθήνας και Λευκωσίας.

Αναφερόμενος στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι, σε συνεργασία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, επιτεύχθηκαν συγκεκριμένοι στόχοι, με έμφαση στη συζήτηση για το Άρθρο 42 παράγραφος 7 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής.

Όπως ανέφερε, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν να εξετάσουν επιχειρησιακά τον τρόπο ενεργοποίησης της ρήτρας, με αφορμή τις εξελίξεις στην Κύπρο και την άμεση ανταπόκριση της Ελλάδας.

Στη Σύνοδο συζητήθηκαν επίσης ζητήματα ανταγωνιστικότητας και ενέργειας, με τα κράτη μέλη να προσανατολίζονται σε στοχευμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους. Οι παρεμβάσεις αναμένεται να υλοποιηθούν σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε εθνικού ενεργειακού μείγματος.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υπογράμμισε την ανάγκη για κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών της περιοχής και των Ηνωμένων Πολιτειών, με στόχο την αποκλιμάκωση.

Όπως σημείωσε, η διπλωματία αποτελεί το βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της κρίσης, επισημαίνοντας ότι απαιτείται συγκεκριμένη πρόταση προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Από την πλευρά του, ο Νικήτας Κακλαμάνης τόνισε ότι «η Κύπρος είναι Ευρωπαϊκή Ένωση» και κάλεσε σε παρεμβάσεις για την ακρίβεια και το κόστος ενέργειας, τα οποία χαρακτήρισε παγκόσμιο φαινόμενο.