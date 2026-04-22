Ά. Σκέρτσος: Στήριξη της κοινωνίας με δημοσιονομική υπευθυνότητα

Τα στοιχεία που έδωσε νωρίτερα στη δημοσιότητα η Eurostat σχολιάζει ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος σε ανάρτησή του.

Όπως επισημαίνει, «απέναντι στην καταστροφολογία και την ισοπέδωση της αντιπολίτευσης η Eurostat ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα είναι:

μια εκ των μόλις 5 χωρών της ΕΕ (μαζί με Κύπρο, Δανία, Ιρλανδία και Πορτογαλία) που κατέγραψε ισχυρό -μεγαλύτερο του αναμενόμενου- πλεόνασμα στα δημόσια οικονομικά της. Οι υπόλοιπες χώρες παρουσιάζουν ελλείμματα και είναι αναγκασμένες είτε να περικόψουν δαπάνες είτε να αυξήσουν φόρους.

ταυτόχρονα η χώρα μας είναι το κράτος μέλος της ΕΕ με τη μεγαλύτερη μείωση δημόσιου χρέους μεταξύ των 27, από το 2022 έως σήμερα.

Η κατάκτηση αυτή είναι συλλογική. Ανήκει σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες και επιστρέφει σε αυτούς με ένα μέρισμα πρόσθετης στήριξης 800 εκ. ευρώ που έχουν ανάγκη εν μέσω μιας νέας παγκόσμιας κρίσης τιμών η οποία πλήττει προφανώς και τη χώρα μας και επηρεάζει κάθε νοικοκυριό», υπογραμμίζει και συνεχίζει:

«Η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας σε πολύ αντίξοες συνθήκες, μιας οικονομίας που είναι πλέον νοικοκυρεμένη και μπορεί σε πιο υγιείς βάσεις να παράγει περισσότερα εισοδήματα από όσα δαπανά, είναι ταυτόχρονα ένα μήνυμα ελπίδας: κι όμως η Ελλάδα αλλάζει και μπορεί να αφήσει πίσω της τον κακό της εαυτό.

Το επιβεβαιώνουν τα εκατομμύρια των πολιτών που είδαν σήμερα στα μέτρα που ανακοινώθηκαν τους ίδιους και τις οικογένειές τους ως ωφελούμενους αυτής της συνετής οικονομικής διαχείρισης:

1,86 εκ συνταξιούχοι και άτομα με αναπηρία θα δουν αύξηση 50 ευρώ στο ετήσιο επίδομα που λαμβάνουν.

πάνω από 1 εκ ενοικιαστές θα λάβουν επιστροφή 1 εκ των 12 ενοικίων που καταβάλλουν.

3,3 εκ γονείς με παιδιά θα λάβουν από 150 ευρώ ανά παιδί.

1,3 εκ μικροοφειλέτες ληξιπρόθεσμων χρεών και 284.000 επιχειρήσεις και ελ. επαγγελματίες με ληξιπρόθεσμες οφειλές μπορούν να ρυθμίσουν ευκολότερα τα χρέη τους.

250.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ωφελούνται από τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο κίνησης και τα λιπάσματα».

Εξ άλλου, προσθέτει, «η κατάκτηση αυτή είναι σημαντική και για έναν ακόμη λόγο: αποδεικνύει ότι οι θυσίες και η ταλαιπωρία της προηγούμενης δεκαετίας έχουν χτίσει ένα ισχυρό υπόστρωμα δημοσιονομικής υπευθυνότητας, οικονομικής ισορροπίας αλλά και θεσμικής μνήμης στην πατρίδα μας, το οποίο μας προστατεύει από άφρονες οικονομικές επιλογές και πολιτικές δυνάμεις.

Συνεχίζουμε για μια Ελλάδα ασφαλή, με όλους, για όλους», καταλήγει.