Σήμερα ανακοινώνονται τα νέα μέτρα στήριξης ύψους 500 εκατ. ευρώ-Ποιους θα περιλαμβάνει και τι θα γίνει με τα καύσιμα

Ένα νέο «πακέτο» μέτρων στήριξης, ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ, ανακοινώνει σήμερα η κυβέρνηση, αμέσως μετά την επικύρωση από την Eurostat των στοιχείων για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025, το οποίο κινήθηκε περίπου μια ποσοστιαία μονάδα πάνω από τον στόχο του Προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο δημοσιονομικός χώρος που αφήνει η υπέρβαση στο πρωτογενές πλεόνασμα, θα αξιοποιηθεί στο βαθμό που επιτρέπουν οι περιορισμοί για τις κρατικές δαπάνες, προκειμένου να στηριχθούν οι ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες εν μέσω της νέας ενεργειακής κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Εκτός από τα έκτακτα μέτρα, τα οποία εστιάζονται κατά βάση στο μέτωπο των καυσίμων και του ηλεκτρικού ρεύματος, αναμένεται να ανακοινωθεί και τουλάχιστον ένα μόνιμο μέτρο το οποίο θα αφορά στους συνταξιούχους.

Ο λόγος για την αύξηση (το ελάχιστο 50 ευρώ ή και παραπάνω αν το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά περιθώρια) της εισοδηματικής ενίσχυσης των 250 ευρώ, προκειμένου να λάβει σταδιακά χαρακτηριστικά «13ης σύνταξης».

Παράλληλα, αναμένεται διεύρυνση της περιμέτρου ώστε να καταστούν δικαιούχοι περισσότεροι συνταξιούχοι, καθώς σήμερα το μέτρο αφορά περίπου 1,4 εκατ. πολίτες – συνταξιούχους άνω των 65 ετών με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ (άγαμοι ή χήροι) ή έως 26.000 ευρώ (έγγαμοι ή σε σύμφωνο συμβίωσης), ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία.

Κατά τ’ άλλα, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων, εξετάζεται η επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και για τον Μάιο, καθώς και η συνέχιση της ενίσχυσης για την αγορά λιπασμάτων.

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για νέα παρέμβαση τύπου fuel pass, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η επιδότηση στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος (το αποκαλούμενο power pass) αν και για το συγκεκριμένο μέτρο διατυπώνονται ορισμένες επιφυλάξεις.

Τα στοιχεία της Eurostat

Σε κάθε περίπτωση, καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι ανακοινώσεις της Eurostat για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025.

Οι εκτιμήσεις ανεβάζουν το πρωτογενές αποτέλεσμα κοντά στο 4,8% με 4,9% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου στα 12,2 δισεκατομμύρια ευρώ, σημαντικά υψηλότερα από την πρόβλεψη του προϋπολογισμού για 3,7% ή 9,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο περίπου 3 δισ. ευρώ, χωρίς ωστόσο αυτός να ταυτίζεται αυτομάτως με την αύξηση του πλεονάσματος, καθώς υπόκειται στους ευρωπαϊκούς κανόνες δαπανών.