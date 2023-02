Σεισμός στην Τουρκία: Συλλυπητήρια από την ελληνική πολιτική και πολιτειακή ηγεσία

Σύσσωμη η πολιτική και πολιτειακή ηγεσία εξέφρασε την οδύνη της αλλά και τη στήριξη της στους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας για τις συνέπειες του σεισμού 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου δηλώνει συγκλονισμένη από τις εικόνες καταστροφής που προκλήθηκαν από τον ισχυρό σεισμό, που έπληξε Τουρκία και Συρία και εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια, καθώς και του ελληνικού λαού στις οικογένειες των θυμάτων.

Overwhelmed by the images of destruction caused by earthquake in 🇹🇷 and 🇸🇾. On behalf of the Greek people and myself, I express my condolences to the families of the victims. We stand in solidarity, support the work of the rescue teams, and wish speedy recovery to the injured. — President GR (@PresidencyGR) February 6, 2023

Με ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Twitter)τονίζει ότι «Στεκόμαστε αλληλέγγυοι, στηρίζουμε το έργο των σωστικών συνεργείων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες»

Με ανάρτηση του στα αγγλικά στον λογαριασμό του στο Twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για τα θύματα του σεισμού σε Τουρκία και Συρία και υποσχέθηκε την άμεση παροχή βοήθειας.

«Είμαι βαθιά λυπημένος για την καταστροφική καταστροφή του σεισμού στην Τουρκία και τη Συρία. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και οι σκέψεις μας είναι με όλους τους ανθρώπους που επλήγησαν. Η Ελλάδα κινητοποιεί τους πόρους της και θα βοηθήσει άμεσα» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Deeply saddened by the devastating earthquake disaster in Türkiye and Syria. Our heartfelt condolences go out to the families of the victims and our thoughts are with all the people affected. Greece is mobilizing its resources and will assist immediately. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 6, 2023

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η χώρα μας πρόκειται να αποστείλει ένα C130 της Πολεμικής Αεροπορίας και Ομάδα της ΕΜΑΚ για να συνδράμει στις έρευνες τις σεισμόπληκτες περιοχές, εφόσον η Τουρκία κάνει αποδεκτή την προσφορά της βοήθειας.

Τα συλλυπητήρια του εξέφρασε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας ότι η διεθνής βοήθεια είναι πιο απαραίτητη από ποτέ.

Deepest condolences to the peoples of Türkiye and Syria and to the families of the victims of this devastating earthquake. Int'l assistance more necessary than ever. Greece has announced readiness to support immediately. — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) February 6, 2023

Τέλος, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης με ανάρτηση του στο Twitter τόνισε ότι η σκέψη όλων είναι με τους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας.

Η σκέψη μας είναι στους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας, που επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό των 7,9 ρίχτερ, καθώς και στις οικογένειες των θυμάτων.

— Nikos Androulakis (@androulakisnick) February 6, 2023