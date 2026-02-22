Α. Σδούκου: Όταν έρχεται η ώρα της επιλογής ο κόσμος δεν θέλει πειράματα αλλά σταθερότητα και σιγουριά

Σε όλα τα ζητήματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας, όπως η επιστολική ψήφος, η συνταγματική αναθεώρηση, ο χώρος της υγείας, οι φωτογραφίες από τις εκτελέσεις των «200» της Καισαριανής, αλλά και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της NΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Αρχικά αναφέρθηκε στις φωτογραφίες από τις εκτελέσεις στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, λέγοντας πως: «Όλοι μας είδαμε ανθρώπους, είδαμε Έλληνες εν πάση περιπτώσει, με ένα σ΄ αυτές τις φωτογραφίες, με ένα καθαρό βλέμμα να βαδίζουν προς την εκτέλεσή τους. Και είναι πολύ θετικό το ότι καταφέραμε με πολύ γρήγορα αντανακλαστικά το αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες και να περιέλθουν αυτά στη χώρα μας, γιατί είναι η συλλογική μας ιστορία.

Προφανώς στιγμές ηρωισμού όπως αυτή αλλά κι άλλες πικρών λαθών θα έλεγα, που πλήρωσε η χώρα. Καλό είναι με αφορμή αυτό, να σκεφτόμαστε ότι ζούμε σε εποχές σήμερα, όπου το ερώτημα δεν είναι ελευθερία και αγώνες με κόστος την ίδια τη ζωή μας ή κυριαρχία των ναζί. Η εποχή μας έχει κρίσιμα, πολύ κρίσιμα ερωτήματα, όχι τέτοιου τύπου. Και τα ερωτήματα αυτά είναι η κοινή πρόοδος όλων μας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη», δήλωσε στην ΕΡΤ.

Η κα Σδούκου σχολίασε επίσης ότι βλέπουμε πολωμένο κλίμα εντός και εκτός Βουλής, τονίζοντας πως η κοινωνία θέλει να βλέπει συζήτηση για ζητήματα που αποτελούν την ουσία της πολιτικής. Παράλληλα, με αφορμή τα πρόσφατα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας κατά την επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης στον χώρο της υγείας, όπως η διανομή φαρμάκων κατ΄ οίκον, οι ανακαινίσεις σε νοσοκομεία, ΤΕΠ και Κέντρα Υγείας σε όλη τη χώρα, η ευκολότερη πρόσβαση, το ευκολότερο κλείσιμο ραντεβού με ψηφιακά μέσα και ο διπλασιασμός σε σύγκριση με το 2019 των χρημάτων που ξοδεύει το κράτος στη δημόσια υγεία από τέσσερα δισεκατομμύρια σε οκτώ δισεκατομμύρια.

Επανερχόμενη στο θέμα, σχολίασε πως: «Ο κύριος Γεωργιάδης δεν κάνει κάποιο σόου, δεν πηγαίνει στα νοσοκομεία για να δώσει κάποιο σόου. Όπως έχω ακούσει, αυτό που κάνει είναι να πηγαίνει να δει την κατάσταση στα νοσοκομεία, να εγκαινιάσει μια σειρά από έργα, μεγάλα έργα ανακαίνισης και αναβάθμισης που γίνονται επί των ημερών του, επί των ημερών της κυβέρνησης αυτής. Αν κάποιοι δεν επιθυμούν αυτό το έργο να φαίνεται, είναι δικό τους πρόβλημα».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, αναφέρθηκε στην επιστολική ψήφο, επισημαίνοντας ότι: «Όπως γίνεται και με τη συνταγματική αναθεώρηση, ακριβώς επειδή αυτά τα θέματα, όπως λέτε, απαιτούν βήματα ρεαλισμού και βήματα συνεννόησης, προφανώς θα πρέπει να γίνει ένας διάλογος με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τον διάλογο τον ξεκίνησε ο κ. Λιβανός, θα τον συνεχίσει και ευελπιστούμε ότι αυτό είναι ένα θέμα που πάει την Ελλάδα μπροστά».

Μιλώντας για τις δημοσκοπήσεις σχολίασε ότι πολλοί πολίτες που είχαν δυσαρεστηθεί αρχίζουν να επιστρέφουν, αλλά υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά για την κυβέρνηση και ο κόσμος πάντα θέλει κάτι καλύτερο από αυτό που έχει, ενώ υποχρέωση της κυβέρνησης είναι να βελτιώνει καθημερινά και να δίνει λύσεις.

Εξέφρασε, δε, την άποψη ότι: «Όταν έρχεται η ώρα της επιλογής, ο κόσμος θέλει σταθερότητα, δεν θέλει πειράματα, θέλει σιγουριά για το σπίτι, για την επιχείρηση και τα παιδιά του. Και φαίνεται από την δημοσκόπηση αυτή ότι οι θετικές γνώμες για την κυβέρνηση ανεβαίνουν. Αναγνωρίζει ότι κάτι κινείται, δουλειές ανοίγουν, η ανεργία πέφτει., επενδύσεις έρχονται. Το κράτος γίνεται πιο ψηφιακό».

Τέλος, η κ. Σδούκου, τόνισε πως: «Επειδή δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο και απέχουμε 14 -15 μήνες από τις εκλογές, έχουμε χρόνο να ολοκληρώσουμε πολιτικές και να διορθώσουμε υπαρκτά λάθη και τα εκλογικά διλήμματα. Θεωρώ ότι δεν έχουν μπει ακόμη. Όταν μπουν, πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα είναι πιο ευνοϊκό για μας».

Πηγή: ΕΡΤ