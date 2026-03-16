Σ. Ζαχαράκη: Συμμετείχε στο Ιφτάρ που διοργάνωσε το Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών

Το καθιερωμένο δείπνο καταλύσεως της νηστείας του Ραμαζανιού (Ιφτάρ), οργάνωσε η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σε συνεργασία με το Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας, της διπλωματικής κοινότητας, των μουσουλμάνων της Αθήνας και της Εκκλησίας

Στο γεύμα παρακάθισαν η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο Πρέσβης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Ελλάδα Omar Amer Youssef και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας–Αιγύπτου και Βουλευτής Ηλείας Δημήτρης Αβραμόπουλος .

Παρόντες ήταν επίσης, ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών π. Εμμανουήλ Παπαμικρούλης, ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, ο Μητροπολίτης Γουινέας κ. Γεώργιος, ως εκπρόσωπος της Α.Θ.Μ του Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Διευθυντής του Γραφείου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στην Αθήνα και ο Πανοσιολογιώτατος π. Αγαθάγγελος, ως εκπρόσωπος της Ελληνορθόδοξης Ιεράς Βασιλικής Αυτόνομης Μονής Αγίας Αικατερίνης του Αγίου και Θεοβαδίστου Όρους Σινά.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο Ιμάμης του Πανεπιστημίου Al-Azhar University Dr. Mohamed Ashraf και ο Ιμάμης του Πανεπιστημίου Al-Azhar University Sheikh Mohamed El-Sayed Mansour, ο Ιμάμης του Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών Taha Abdelgalil, καθώς και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τεμένους Κωνσταντίνος Πιτταδάκης και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων Δήμου Αθηναίων Αθανάσιος Χειμωνάς, η Διευθύντρια Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Διοίκησης Δήμου Αθηναίων Ελένη Χαλβατζά, ο Διευθυντής Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου Υπουργείου Εσωτερικών Γεώργιος Τζιμάνης, ο κ. Εχάμπ Ελ Σαγιέντ, ο κ. Ασλάμ Μοχάμαντ, ο κ. Γκουλάμ Μουρταζά, ο κ. Αττίκ Ουρ Ρέχμαν, ο κ. Αντίλ Σικί και ο κ. Χαλίντ Μπαντρ καθώς και οι απόφοιτες του Πανεπιστημίου Al Azhar και μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας κα Ιμάμ Σουμεγιά και κα Αϊτέν Δαμάδογλου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη, υπογράμμισε τον σταθερό σεβασμό της Ελλάδας στη θρησκευτική ελευθερία όλων των πολιτών και τη σημασία του διαλόγου και της συνύπαρξης μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μακρά φιλία μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου και στην εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο χωρών, ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης, επισημαίνοντας ότι επίκειται η έναρξη λειτουργίας παραρτημάτων ελληνικών πανεπιστημίων στην Αλεξάνδρεια.