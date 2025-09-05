Για τα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση των δημόσιων πανεπιστημίων της Ελλάδας, μίλησε, μεταξύ άλλων, στην τοποθέτησή της η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, κατά τη δεύτερη ημέρα στο 5ο μητροπολιτικό συνέδριο του Economist, που γίνεται στη Θεσσαλονίκη.

Η κα. Ζαχαράκη, μιλώντας για την Ανώτατη Εκπαίδευση, ως καταλύτη της οικονομικής ανάπτυξης, στάθηκε στην ανακοίνωση του ΕΚΠΑ για την ίδρυση παραρτήματος στην Κύπρο και υπογράμμισε ότι τα τελευταία χρόνια γίνονται βήματα για την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση του δημοσίου πανεπιστημίου, με την προσέλκυση μαθητών από τα ελληνικά σχολεία, αλλά και από το εξωτερικό, την προσφορά ξενόγλωσσων προπτυχιακών (όπως η Ιατρική στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη) και μεταπτυχιακών, τη βελτίωση υποδομών και την αύξηση μελών ΔΕΠ.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην νέα, πρόσφατη, δυνατότητα επιλογής που έχουν οι μαθητές για συνέχιση των σπουδών τους στα μη κερδοσκοπικά μη κρατικά ιδρύματα.

«Είναι μία κατάλληλη στιγμή να επιβεβαιωθεί ο σημαντικός ρόλος της Ελλάδας και του ελληνικού πανεπιστημιακού, ερευνητικού πλούτου, ως ένας χώρος που προσελκύει κόσμο και από τη γειτονική Ευρώπη και νομίζω ότι μπορούμε να συναντηθούμε όλοι σε αυτή την προσπάθεια», τόνισε.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην αύξηση της χρηματοδότησης προς τα πανεπιστήμια ως προς τις νέες τεχνολογίες και τον βασικό εξοπλισμό που χρειάζονται.

Ακόμη, η υπουργός αναφέρθηκε στη «στροφή» των υποψηφίων των Πανελλαδικών στα τμήματα που εισάγουν στα προγράμματα σπουδών τις βασικές έννοιες και εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και στη νέα συνεργασία στον τομέα της ΤΝ, που αναμένεται να ανακοινωθεί αργότερα σήμερα, Παρασκευή.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η νέα συνεργασία του υπουργείου στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, «θα διαπεράσει όλες τις βαθμίδες, θα βοηθήσει για να αλλάξει η νοοτροπία, να μαθαίνουμε πώς να μάθουμε».

Η κα. Ζαχαράκη σημείωσε ότι στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις, πολλά τμήματα που αρχίζουν και εισάγουν στα προγράμματα σπουδών τους έννοιες και εφαρμογές της ΤΝ, και στην επιλογή στο Μηχανογραφικό, αλλά και στην τελική επιλογή ως προς την εγγραφή, «είναι ανάρπαστα».

Πρόσθεσε τον συνδυασμό των προτάσεων των πρυτανικών αρχών και της αδειοδότησης από την ΕΘΑΑΕ, ωστόσο άφησε ανοικτό το περιθώριο βελτίωσης ως προς την επιτάχυνση των διαδικασιών «για να είναι εναρμονισμένα τα πανεπιστήμια με ό,τι συμβαίνει».

Μαζί με την υπουργό, στο πάνελ συμμετείχε και ο πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεράσιμος Σιάσος, ο οποίος από την πλευρά του υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας των πανεπιστημίων, της οικονομίας και της Πολιτείας, αναφέροντας χαρακτηριστικά, ότι στο ΕΚΠΑ, για κάθε 1 ευρώ που δίνεται για την έρευνα, στην οικονομία γυρίζουν 3 με 4 ευρώ.

Εξήρα τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σε σχέση με την αυτονομία των πανεπιστημίων, που έχει δώσει τη δυνατότητα στο ΕΚΠΑ να ιδρύσει 8 εταιρείες spin-off, το ερευνητικό κέντρο Αρχημίδης, τα τρία ξενόγλωσσα προπτυχιακά και τα 33 ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά προγράμματα, με αποκορύφωμα την ίδρυση του παραρτήματος στην Κύπρο.

Όσον αφορά στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ο κ. Σιάσος υπογράμμισε τη σημασία εκπαίδευσης του διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού του πανεπιστημίου, και σημείωσε: «Η ΤΝ είναι ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι. Οι φοιτητές μας πρέπει να το γνωρίζουν για να φτάσουν στη γνώση, εμείς όμως, πρέπει να τους διδάξουμε την κριτική σκέψη, τον ανθρωπισμό, που δεν θα βρουν στην Τεχνητή Νοημοσύνη».