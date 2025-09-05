Το 29ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο ανακαινίστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» επισκέφτηκαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, η υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, και ο υφυπουργός, Νίκος Παπαϊωάννου.

Πρόκειται για ένα από τα συνολικά 431 δημόσια σχολεία που ανακαινίζονται και αναβαθμίζονται στη χώρα, με κονδύλια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και δωρεά από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Οι εργασίες περιλαμβάνουν ελαιοχρωματισμούς, καινούριες τουαλέτες, υποδομές προσβασιμότητας για μαθητές και καθηγητές ΑμεΑ και ανακατασκευή προαυλίων χώρων, με γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, ποδοσφαίρου.

Το 29ο Δημοτικό βρίσκεται στην περιοχή Χαριλάου και είναι ένα από τα 45 σχολεία στη Θεσσαλονίκη -20 στην Ανατολική και 25 στη Δυτική - που εντάχθηκαν στην πρώτη φάση υλοποίησης του προγράμματος στην πόλη. Η επόμενη φάση του προγράμματος θα συμπεριλάβει περισσότερα σχολεία, μετά τη σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού του, που ανακοίνωσε προ ημερών ο πρωθυπουργός.

Η επέκταση θα υλοποιηθεί μέσω επιπλέον δωρεάς 300 εκατομμυρίων ευρώ, σε βάθος τριετίας, από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, η οποία προστίθεται στα 100 εκατομμύρια που έχουν ήδη προσφέρει, με αποτέλεσμα η συνολική συνεισφορά τους να ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρώ.

«Το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου είναι ένα πολύ χρήσιμο πρόγραμμα, φαίνεται άλλωστε ξεκάθαρα και σε αυτό το σχολείο. Ελαιοχρωματισμοί μετά από πολλά χρόνια παντού, επισκευή των τουαλετών, αναβατόριο για τα παιδιά με αναπηρία και ανακατασκευή γηπέδων. Τα παιδιά μπορούν να παίζουν μπάσκετ - εμείς λέμε και τα παιδιά της γειτονιάς τα απογεύματα, γιατί θέλουμε να είναι ανοιχτό το σχολείο.

Μέχρι τώρα έχουν επισκευαστεί - μέσα σε έναν χρόνο ουσιαστικά - 431 σχολεία και με την καινούρια δωρεά 300 εκατ. της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ο συνολικός αριθμός θα ανέβει στις 2.500. Είναι, νομίζω, κάτι απολύτως αναγκαίο και δείχνει και την ευαισθησία της κυβέρνησης στην πράξη», δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης, αφότου περιηγήθηκε στους ανακαινισμένους και νέους χώρους και ενημερώθηκε από τη διεύθυνση του σχολείου για τις υποδομές ρομποτικής.

Από την πλευρά της, η κ. Ζαχαράκη επισήμανε ότι τα σχολεία που ανακαινίζονται στην Κεντρική Μακεδονία με το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου ξεπερνούν τα 78. «Χαιρόμαστε που και γενικά και ειδικά σχολεία έχουν μπει σε αυτή τη λίστα από την πρώτη φάση των ανακατασκευών.

Το πρόγραμμα δεν σταματάει εδώ, συνεχίζουμε με αυτή την πολύ σημαντική δωρεά των 300 εκατ. από την Alpha Bank, τη Eurobank, την Εθνική και την Πειραίως, αλλά και με τη συνδρομή του κράτους, καθώς θα προστεθούν σε αυτά τα ποσά 250 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Μετά από τέσσερα χρόνια με 650 εκατ. θα έχουν ανακαινιστεί πάνω από 2.500 σχολεία», είπε η κ. Ζαχαράκη.

Υπογράμμισε, δε, πως κατεύθυνση και πρόθεση του ίδιου του πρωθυπουργού ήταν γίνουν οι κατασκευαστικές εργασίες μέσα στο καλοκαίρι, ώστε στις 11 Σεπτεμβρίου τα σχολεία να υποδεχθούν τους μαθητές στους ανακαινισμένους χώρους. «Βάφτηκαν σχολεία, έγιναν ανακαινίσεις των αθλητικών χώρων που ελπίζουμε να υποδεχθούν τα παιδιά όλης της γειτονιάς, όπως και την ίδια στιγμή έγιναν και εργασίες προσβασιμότητας, γιατί μας ενδιαφέρει κάθε παιδί ισότιμα να συμμετέχει στη μαθητική διαδικασία», πρόσθεσε.

«Ένα ακόμη σχολείο παραδίδεται στη μαθητική κοινότητα, μέσω του προγράμματος "Μαριέττα Γιαννάκου". Είναι μία προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο και την επόμενη τριετία θα συνεχιστεί αυτός ο οργασμός εργασιών ανακαίνισης. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτό που λέμε, το κάνουμε πράξη», δήλωσε ο κ. Παπαϊωάννου.

Παρόντες στην ενημέρωση των εκπροσώπων της κυβέρνησης από τους διευθυντές του σχολείου για τις εργασίες που εκτελέστηκαν ήταν ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Κόπτσης, η αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Θεσσαλονίκης Έφη Θεοδοωράκη, και εκπρόσωποι των τραπεζών που συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση του προγράμματος.