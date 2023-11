Σ. Βούλτεψη - Ε. Ράπτη: Επιτακτική ανάγκη η προστασία των «παιδιών του πολέμου» από την κακοποίηση

Tην ανάγκη η Ελλάδα της μηδενικής ανοχής στην παιδική κακοποίηση να περιλαμβάνει και τα παιδιά που ζουν στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και τα «παιδιά του πολέμου», υπογράμμισαν η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφία Βούλτεψη και η υφυπουργός Τουρισμού και Εθνική Συντονίστρια για την αντιμετώπιση της κακοποίησης και εκμετάλλευσης των παιδιών Έλενα Ράπτη, που επισκέφθηκαν σήμερα (21/11) τη δομή προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στο Σχιστό.

Τις δύο υπουργούς ξενάγησε ο διοικητής Θωμάς Παπακωνσταντίνου και η Παυλίνα Σπανδώνη, μέλος της επιστημονικής ομάδας του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, τόσο στα γραφεία κοινωνικής ένταξης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, όσο και στο σχολείο της μη τυπικής εκπαίδευσης που διευκολύνει τη μετάβαση των παιδιών στην τυπική εκπαίδευση και στο δημόσιο σχολείο.

Στο Σχιστό φιλοξενούνται 194 παιδιά (4-17 ετών, 107 κορίτσια και 87 αγόρια, τα 30 με σοβαρές ευαλωτότητες). Τα 168 είναι εγγεγραμμένα στην τυπική εκπαίδευση, ενώ 103 παιδιά παρακολουθούν τη μη τυπική.

Κατά την επίσκεψη παρουσιάστηκαν μια σειρά δράσεις (αθλητισμού, επαγγελματικού προσανατολισμού και διασύνδεσης με την αγορά εργασίας) που επίσης τελούν υπό την επίβλεψη της Σ. Βούλτεψη.

Από την πλευρά της, η E. Ράπτη παρουσίασε το εθνικό σχέδιο για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση (2022-2027) και υπογράμμισε την ανάγκη για διαρκή ενημέρωση με όχημα τα εργαλεία της καμπάνιας «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ», την οποία η Εθνική Συντονίστρια είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει, προσφέροντας και το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.

Τέλος, παρακολούθησαν μικρή δράση κατά της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και με χαρά διαπίστωσαν ότι μικροί και μεγάλοι συμμετέχουν στον κοινό αγώνα.

Τον Αύγουστο του 2023, σε σύνολο 91.735 άτομα έκαναν αίτηση ασύλου υπέβαλαν αίτηση διεθνούς προστασίας σε χώρες της ΕΕ, σημειώνοντας αύξηση 19% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2022.

Τον Αύγουστο του 2023, 4.465 ασυνόδευτα παιδιά υπέβαλαν αίτηση ασύλου για πρώτη φορά στην ΕΕ, κυρίως από τη Συρία (1.540) και το Αφγανιστάν (1.420).

Οι χώρες της ΕΕ που έλαβαν τον Αύγουστο του 2023 τον υψηλότερο αριθμό αιτήσεων ασύλου από ασυνόδευτα παιδιά, ήταν η Γερμανία (1.250), ακολουθούμενη από την Αυστρία (795) και τη Βουλγαρία (735).

