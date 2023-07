Ρωσία: Συντριβή μαχητικού στην Αζοφική θάλασσα - Ζωντανός ο πιλότος (vid)

Ένα ρωσικό μαχητικό βομβαρδιστικό Su-25 συνετρίβη στη Θάλασσα του Αζόφ κοντά στην πόλη Γέισκ, με τον πιλότο να είναι σώος, ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι σε δήλωσή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο μεταξύ, μη επαληθευμένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν ένα αλεξίπτωτο να κατεβαίνει πάνω από τη θάλασσα κοντά σε μια παραλία και έναν μεγάλο παφλασμό στο νερό.

Russian Defense Ministry: Su-25 attack aircraft crashed during a training flight in the Krasnodar Territory over the Sea of ​​Azov



The preliminary cause of the crash of the Su-25 is engine failure. pic.twitter.com/62pzFrmWPq