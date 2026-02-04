Την πολύνεκρη τραγωδία στη Χίο, με τον θάνατο 15 μεταναστών, επιχειρεί να αξιοποιήσει η Τουρκία ως μοχλό πολιτικής και επιχειρησιακής αμφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Η Άγκυρα, επαναλαμβάνοντας μια πάγια και προκλητική τακτική, προχώρησε στην έκδοση NOTAM με στόχο να εμφανιστεί ως αρμόδια αρχή για τον συντονισμό και τη διεξαγωγή επιχείρησης έρευνας και διάσωσης (SAR) στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Χίου, σε ζώνη που εμπίπτει ξεκάθαρα στη δικαιοδοσία της Ελλάδας.

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά από σύγκρουση σκάφους του Λιμενικού Σώματος με ταχύπλοο που μετέφερε διακινητές μεταναστών. Οι ελληνικές Αρχές, ενεργώντας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις προβλεπόμενες διαδικασίες, εξέδωσαν άμεσα NOTAM για την έναρξη επιχείρησης έρευνας και διάσωσης σε περιοχή εντός του FIR Αθηνών, η οποία υπάγεται πλήρως στις ελληνικές αρμοδιότητες.

Η τουρκική αντι-ΝΟΤΑΜ

Η αντίδραση της Τουρκίας ήταν άμεση. Με την έκδοση αντι-ΝΟΤΑΜ, η Άγκυρα επιχείρησε να αμφισβητήσει ευθέως τη δικαιοδοσία των ελληνικών αρχών, επαναφέροντας τις πάγιες και ανυπόστατες διεκδικήσεις της.

Στο κείμενο της τουρκικής NOTAM αναφέρεται ότι «η Τουρκία δεν αποδέχεται τον ορισμό της περιοχής Έρευνας και Διάσωσης (SAR) με αναφορά στο FIR Αθηνών», καθώς –όπως ισχυρίζεται– η περιοχή που περιλαμβάνεται στην ελληνική NOTAM «παραβιάζει τμήμα των τουρκικών χωρικών υδάτων και εμπίπτει εν μέρει στην τουρκική Θαλάσσια Περιοχή Έρευνας και Διάσωσης (SRR)», όπως αυτή έχει δηλωθεί στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) και εντάσσεται στο Παγκόσμιο Σχέδιο SAR.

Με βάση αυτό το σκεπτικό, η Τουρκία ζητεί όλες οι επιχειρήσεις και δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης εντός της –κατά τους ισχυρισμούς της– τουρκικής SRR να συντονίζονται αποκλειστικά από τις αρμόδιες τουρκικές αρχές.

«A0422/26 NAVIGATIONAL WARNING TO ALL CONCERNED:

THIS NOTAM IS ISSUED TO CLARIFY THE ‘A0266/26’ LGGG NOTAM ISSUED BY GREEK CAA.

AS REGARDS THE GREEK NOTAM ‘A0266/26’ LGGG, TURKIYE DOES NOT ACCEPT THE DEFINITION OF THE SEARCH AND RESCUE (SAR) AREA WITH REFERENCE TO ATHENS FIR. THE AREA REFERRED TO IN THE SAID GREEK NOTAM VIOLATES PART OF TURKISH TERRITORIAL WATERS AND PARTLY FALLS WITHIN TURKIYE’S MARITIME SEARCH AND RESCUE REGION (SRR) AS DECLARED TO THE IMO AND INCLUDED IN THE IMO’S GLOBAL SAR PLAN. THEREFORE, ALL SAR EFFORTS/ACTIVITIES WITHIN THE TURKISH SRR MUST BE COORDINATED WITH THE RELEVANT TURKISH AUTHORITIES. 04 FEB 04:25 2026 UNTIL 06 FEB 19:40 2026. CREATED: 04 FEB 04:35 2026»

Κατηγορηματική απάντηση της Ελλάδας

Η Αθήνα απάντησε άμεσα και με σαφήνεια. Οι ελληνικές αρχές εξέδωσαν νέα NOTAM, με την οποία απορρίπτουν πλήρως τους τουρκικούς ισχυρισμούς, τονίζοντας ότι «η τουρκική NOTAM A0422/26 είναι άκυρη και ανυπόστατη», καθώς αφορά δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης εντός του FIR Αθηνών.

Υπογραμμίζεται, παράλληλα, ότι η Ελλάδα είναι η μόνη αρμόδια αρχή για την έκδοση NOTAM και τον συντονισμό επιχειρήσεων SAR στην εν λόγω περιοχή, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις.

Με τον τρόπο αυτό, η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί τετελεσμένα ούτε να επιτρέψει την εργαλειοποίηση ανθρωπιστικών τραγωδιών για την προώθηση αναθεωρητικών επιδιώξεων στο Αιγαίο.

«A0267/26 REF (A) GREEK NOTAM A0266/26 (031945 EUECYIYN FEB 2026).

REF (B) TURKISH NOTAM A0422/26 (040435 EUECYIYN FEB 2026).

NAVIGATIONAL WARNING TO ALL CONCERNED:

WITH REFERENCE TO THE REF (B) TURKISH NOTAM A0422/26 (040435 EUECYIYN FEB 2026) THE FOLLOWING SHOULD BE UNDERLINED:

1.- THE REF (B) TURKISH NOTAM A0422/26 (040435 EUECYIYN FEB 2026) IS NULL AND VOID SINCE IT REFERS TO SEARCH AND RESCUE ACTIVITIES WITHIN ATHINAI FIR WHERE THE ONLY COMPETENT AUTHORITY TO PROMULGATE NOTAMS, ACCORDING TO ICAO PROVISIONS, IS THE HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY THROUGH ITS APPROPRIATE AIS UNIT.

2.- IT SHOULD BE NOTED THAT THE SEARCH AND RESCUE REGION UNDER GREEK RESPONSIBILITY COINCIDES WITH THE ATHINAI FIR, AS DECIDED DURING THE

ISTANBUL (1950), PARIS (1952) AND GENEVA (1958) REGIONAL AIR NAVIGATION MEETINGS ACCEPTED BY THE PARTICIPANT STATES INCLUDING TURKEY AND APPROVED BY UNANIMOUS ICAO COUNCIL DECISIONS.

THIS IS ALSO REGISTERED AND HAS BEEN CIRCULATED WITHIN IMO (SAR.8/CIRC.1/CORR.3, ANNEX 2) AND IS CONSISTENT WITH IMO AND ICAO RECOMMENDATIONS ON THE ALIGNMENT OF SEARCH AND RESCUE BOUNDARIES WITH THE CORRESPONDING FIR.

FURTHERMORE THE JRCC PIRAEUS IS THE ONLY COMPETENT AUTHORITY THAT COORDINATES EFFECTIVELY AND EFFICIENTLY ALL SAR OPERATIONS WITHIN THE ENTIRE GREEK SAR REGION.

END PART 1 OF 2. 04 FEB 07:52 2026 UNTIL 06 FEB 19:40 2026. CREATED: 04 FEB 08:02 2026

3.- FINALLY, THE AREA AS DESCRIBED IN REF (A) GREEK NOTAM A0266/26 (031945 EUECYIYN FEB 2026), LIES WITHIN GREEK TERRITORY, GREEK TERRITORIAL WATERS AND GREEK NATIONAL AIRSPACE, WHERE GREECE EXERCISES SOVEREIGNTY ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW. AS IN THE PAST, TURKISH AUTHORITIES’ MISINTERPRETATION AND DISTORTION OF THE LETTER AND SPIRIT OF INTERNATIONAL DOCUMENTS, CONCERNING SEARCH AND RESCUE RESPONSIBILITIES, ARE REJECTED BY GREECE, AS THEY MAY LEAD TO SERIOUS INSTITUTIONAL AND PRACTICAL COMPLICATIONS IN THE CONDUCT OF SEARCH AND RESCUE OPERATIONS.

MOREOVER IT IS REITERATED THAT GREECE EFFECTIVELY PROVIDES SEARCH AND RESCUE SERVICES WITHIN THE SEARCH AND RESCUE REGION UNDER ITS

RESPONSIBILITY, SINCE ITS CREATION.

FOR ALL THESE REASONS, THE REF (B) TURKISH NOTAM A0422/26 (040435 EUECYIYN FEB 2026) IS NULL AND VOID AND IS HEREBY REJECTED.

THE REF (A) GREEK NOTAM A0266/26 (031945 EUECYIYN FEB 2026) IS THE ONLY VALID AND EFFECTIVE WITHIN ATHINAI FIR AND NO FURTHER EXPLANATION WILL BE GIVEN.

END PART 2 OF 2. 04 FEB 07:52 2026 UNTIL 06 FEB 19:40 2026. CREATED: 04 FEB 08:02 2026»