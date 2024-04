Οικονομικό φόρουμ Δελφών

Στους στενούς δεσμούς που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ Ελλάδας και Σλοβενίας -χάρη και στην προσωπική σχέση που έχει αναπτύξει η ίδια με την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου- αναφέρθηκε η πρόεδρος της Δημοκρατίας της Σλοβενίας Nataša Pirc Musar στην ομιλία της στην τελετή έναρξης του 9ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται από 10 έως 13 Απριλίου στους Δελφούς.

Η ομιλία της επικεντρώθηκε στους μεγάλους κινδύνους που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα, με την άνιση ανάπτυξη, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την επικράτηση της λογικής του πολέμου, αλλά και τους κινδύνους που κρύβει η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ δεν έλειψε να τονίσει την ανάγκη του ανθρώπινου πολιτισμού να υιοθετήσει μία νέα στάση ζωής και να μάθει να ζει «καλύτερα με λιγότερα» (live better with less).

«Εγώ θέλω να ζω σε έναν κόσμο όπου η ειρήνη είναι ο κανόνες και όχι ο πόλεμος» τόνισε. «Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται βιώσιμη ανάπτυξη, ανάπτυξη της δικαιοσύνης, ο ηθικός προσανατολισμός της ανθρώπινης κοινότητας. Χωρίς αυτά δε θα επιβιώσουμε ως είδος».

«Για να ζούμε καλύτερα με λιγότερα πρέπει να προχωρήσουμε σε αποτελεσματικότερη φορολόγηση των πλουσίων» είπε.

«Πέρυσι στο Νταβός ακόμα και οι δισεκατομμυριούχοι ζήτησαν τη μεγαλύτερη φορολόγηση των πλουσίων. Χωρίς βιώσιμη και ισότιμη ανάπτυξη ο πολιτισμός μας δε θα επιβιώσει. Θέλω να συμφωνήσουμε σε κάτι: ότι πρέπει να επενδύσουμε σε έναν βιώσιμο τρόπο ζωής που θα επιτρέπει σε μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού να ζει καλύτερα και σε ένα μέρος του πληθυσμού να ζει με λιγότερα.

Αυτή είναι η καλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει η ανθρωπότητα για τη μεγαλύτερη ασφάλεια και ειρήνη». Κλείνοντας την ομιλία της η Ν. Musar αναφέρθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που όπως τόνισε στην Αρχαία Ελλάδα δε διαταράσσονταν από τους πολέμους και ζήτησε αυτή η παράδοση να συνεχιστεί και σήμερα.