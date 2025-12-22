ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΠΕΚΕΠΕ

Για δύο αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ελέγχονται τρεις αγρότες μεταξύ των οποίων και γνωστός συνδικαλιστής, που συμμετέχει στο μπλόκο των Μαλγάρων, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, καθώς προηγουμένως η πληροφορία που μεταδόθηκε από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ανέφερε ότι «ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα άσκησε ο Εισαγγελέας Οργανωμένου Εγκλήματος σε τρεις αγρότες - Μεταξύ αυτών και γνωστός συνδικαλιστής στην Βόρεια Ελλάδα».

Όπω αναφέρεται, ηια τον συγκεκριμένο ελεγχόμενο αγρότη, μάλιστα, ο Εισαγγελέας οργανωμένου εγκλήματος εξέδωσε επείγουσα διάταξη δέσμευσης όλων των περιουσιακών του στοιχείων καθώς φαίνεται σε βάρος του να προκύπτουν στοιχεία για την διάπραξη αδικημάτων σχετικών με επιδοτήσεις με ψευδή στοιχεία.

Οι υπό διερεύνηση κατηγορίες φαίνεται να αφορούν απάτη (κοινή και διακεκριμένη) σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις.

Συμφώνα με πληροφορίες, η δικογραφία, σε ό,τι αφορά τον συνδικαλιστή, περιέχει αποτελέσματα ελέγχων της Οικονομικής Αστυνομίας σύμφωνα με τα οποία φέρεται να έχει λάβει επιδοτήσεις ύψους 122 χιλιάδων ευρώ που τίθενται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Από τους εκτεταμένους ελέγχους σε ΑΦΜ προέκυψε η ενδεχόμενη εμπλοκή σε αμφισβητούμενες επιδοτήσεις και των άλλων δύο αγροτών που πλέον είναι ελεγχόμενοι, με επίμαχα ποσά τις 130 και 170 χιλιάδες ευρώ. Πρόκειται για αγρότες από την Κρήτη.

Κ. Ανεστίδης: Ο εισαγγελέας διέταξε τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων - Κατηγορείται για διακεκριμένη απάτη

Πρωτύτερα, με επείγουσα διάταξη του εποπτεύοντος εισαγγελέως του ελληνικού FBI δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία και τα ακίνητα του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, καθώς από την έρευνα που έχει προηγηθεί έχουν προκύψει «ισχυρές ενδείξεις παράστασης ψευδών στοιχείων», δηλαδή ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα της διακεκριμένης απάτης σχετικά με τις επιχορηγήσεις.

Η διάταξη κοινοποιήθηκε στις τράπεζες αυθημερόν.

Τόσο για εκείνον, όσο και για άλλα δύο άτομα, προέκυψε ότι είχαν κάνει ψευδή δήλωση αγροτεμαχίων με σκοπό την καλλιέργεια, προς λήψη οικονομικής ενίσχυσης, για τα οποία κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε αναντιστοιχία μεταξύ του δηλωθέντος ιδιοκτησιακού καθεστώτος στις αναλυτικές εκθέσεις προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και του πραγματικού.

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, ο εισαγγελέας εξέδωσε «εξαιρετικά επείγουσα» διάταξη δέσμευσης κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών λογαριασμών, τίτλων, χρηματοπιστωτικών προϊόντων και ακινήτων.

Η διάταξη εκδόθηκε το Σάββατο και κοινοποιήθηκε αυθημερόν στην Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και στα κτηματολογικά γραφεία της χώρας, με αποτέλεσμα το «πάγωμα» των περιουσιακών στοιχείων.

Σημειώνεται ότι σε δημόσιες δηλώσεις του, ο κ. Ανεστίδης, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στις αγροτικές κινητοποιήσεις, υποστήριζε ότι δεν έχει δεσμευτεί κανένας λογαριασμός του, παρουσιάζοντας μάλιστα εκτυπώσεις πρόσφατων συναλλαγών.