Πλακιάς για τη δίκη των Τεμπών: Οι εμπλεκόμενοι να δείξουν σοβαρότητα και αξιοπρέπεια όπως αρμόζει στα παιδιά μας

Ο Νίκος Πλακιάς μέσω ανάρτησής του στο X ζήτησε «σοβαρότητα και αξιοπρέπεια» από τους εμπλεκόμενους στη δίκη για τα Τέμπη, ενόψει της νέας συνεδρίασης του δικαστηρίου που γίνεται αύριο.

«Η σοβαρότητα της υπόθεσης επιβάλει όλοι οι εμπλεκόμενοι να επιδείξουν υπευθυνότητα, σοβαρότητα και αξιοπρέπεια όπως αρμόζει όχι σε εμάς αλλά στα παιδιά μας!!!» γράφει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Κατά την έναρξη της δίκης για την υπόθεση των Τεμπών, διαπιστώθηκαν σοβαρά προβλήματα συνωστισμού και τεράστια προβλήματα οργάνωσης. Όλα αυτά τα προβλήματα δυσχέραναν την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας . και δημιούργησαν προβληματικές συνθήκες για τους συγγενείς των θυμάτων. Η σοβαρότητα της υπόθεσης επιβάλει όλοι οι εμπλεκόμενοι να επιδείξουν υπευθυνότητα, σοβαρότητα, και αξιοπρέπεια όπως αρμόζει όχι σε εμάς, Αλλά!!! Στα παιδιά μας!!!

Καλώ όλους τους αρμόδιους να σταθούν στο ύψος της περίστασης και να συμβάλουν θετικά στην ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας, όπως και να αποφύγουν την άσκοπη παρουσία προσώπων που δεν συμμετέχουν στην διαδικασία και θέλαν απλώς να την παρακολουθήσουν από περιέργεια ή για τα φώτα της δημοσιότητας. Στην δίκη αυτή αρμόζει μόνο σοβαρότητα και αξιοπρέπεια».