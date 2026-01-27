Πηγές ΝΔ κατά Σκανδαλίδη: Κυνική ομολογία για παρατυπίες που επί ημερών του έμεναν ατιμώρητες

«Σε μια κυνική ομολογία προχώρησε ο πρώην υπουργός και ισχυρό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σκανδαλίδης. Στην κατάθεσή του αποκάλυψε ότι έκλεινε τα μάτια σε παραβάτες παραγωγούς καθώς η μόνη τους ”ποινή” ήταν η αφαίρεση της δυνατότητας να ενταχθούν σε πρόγραμμα επιδοτήσεων» αναφέρουν πηγές της ΝΔ.

«”Δεν τους στέλνουμε στην ελληνική Δικαιοσύνη κύριε Λαζαρίδη...”, ήταν η χαρακτηριστική απάντηση στον εισηγητή της ΝΔ όταν τον ρώτησε αν υπήρχαν παραβατικοί παραγωγοί στις δηλώσεις που υποβάλλονταν και αν τους έστειλε -ως όφειλε- στην Ελληνική Δικαιοσύνη: ”Οι παραβάτες παραγωγοί που αποκαλύπτονταν δεν έπαιρναν τις επιδοτήσεις. Τους αφαιρούσαμε τη δυνατότητα να μπουν στο πρόγραμμα. Οι παρατυπίες αυτές τότε ήταν μεμονωμένες και τις αντιμετωπίζαμε επί τόπου” ήταν η προκλητική τοποθέτηση του μάρτυρα που επιχείρησε μια άστοχη σύγκριση και αποτίναξη των ευθυνών του» επισημαίνουν οι πηγές της ΝΔ.

Κατά τις ίδιες πηγές «Ο Κώστας Σκανδαλίδης επέμεινε μάλιστα λέγοντας: ”Είπα για παρατυπίες, όχι για απάτες. Ήταν δηλώσεις στον ΟΣΔΕ που είχαν παρατυπίες. Δεν στέλνεις τον συνεταιρισμό για αυτό στα δικαστήρια”».