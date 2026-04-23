Σε μια κίνηση που σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια νέα εποχή παγκόσμιων εξοπλισμών, η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατέθεσε πρόταση για τον αμυντικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2027, το ύψος του οποίου αγγίζει το πρωτοφανές ποσό των 1,5 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η πρόταση αυτή, η ακριβότερη στην ιστορία του Πενταγώνου, αντανακλά τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, αλλά προκαλεί ήδη θύελλα αντιδράσεων από οργανώσεις προστασίας των πολιτών και δημοσιονομικούς ελεγκτές.

Η «επανάσταση» των drones

Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο της νέας στρατηγικής είναι η αστρονομική αύξηση των κονδυλίων για την παραγωγή drones. Το αίτημα ανέρχεται στα 53,6 δισ. δολάρια, ποσό που είναι 237 φορές μεγαλύτερο από τα 226 εκατ.του προηγούμενου έτους.

Η χρηματοδότηση αυτή, υπό την εποπτεία της «Ομάδας Αυτόνομου Πολέμου» (DAWG), στοχεύει στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, την εκπαίδευση χειριστών και την ανάπτυξη συστημάτων αντί-drone.

«Golden Dome» και «Golden Fleet»: Ο εξοπλιστικός μαραθώνιος

Πέρα από τα drones, ο προϋπολογισμός δίνει έμφαση σε εξοπλιστικά προγράμματα «μαμούθ», όπως το Golden Dome, το φιλόδοξο πρόγραμμα αντιπυραυλικής άμυνας και το Golden Fleet, μια επένδυση 65 δισ. δολαρίων για τη ναυπήγηση 34 νέων πλοίων, ενώ προβλέπονται σημαντικά κονδύλια για την επικράτηση στον ψηφιακό (Τεχνητή Νοημοσύνη) και αεροδιαστημικό τομέα.

Ο υφυπουργός Πολέμου, Τζουλς Τζ. Χερστ III, υπεραμύνθηκε της δαπάνης, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν το πιο σύνθετο περιβάλλον απειλών των τελευταίων 250 ετών, με την Κίνα και το Ιράν να αποτελούν τους κύριους άξονες ανησυχίας. Μάλιστα, ζητείται πρόσθετη χρηματοδότηση 200 δισ. για τις επιχειρήσεις στο Ιράν (Operation Epic Fury).

Αντιδράσεις για το κόστος και τη διαφάνεια

Η πρόταση προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς σχεδόν 300 οργανώσεις απέστειλαν επιστολή στο Κογκρέσο, χαρακτηρίζοντας τις αυξήσεις «ανεύθυνες» και υποστηρίζοντας ότι τα κονδύλια αυτά στερούν πόρους από την παιδεία, την υγεία και την κλιματική αλλαγή.

Παράλληλα, ειδικοί εκφράζουν ανησυχίες για το ενδεχόμενο σπατάλης και διαφθοράς, δεδομένου ότι το Πεντάγωνο δεν έχει περάσει ποτέ με επιτυχία έναν πλήρη οικονομικό έλεγχο.

Με τις ενδιάμεσες εκλογές να πλησιάζουν, το Κογκρέσο καλείται τώρα να αποφασίσει αν θα επικυρώσει αυτό το «eye-watering» ποσό ή αν θα προχωρήσει σε δραστικές περικοπές, προσγειώνοντας τις αμυντικές φιλοδοξίες στην οικονομική πραγματικότητα των πολιτών.