«Πειραγμένες οι εκλογές του 2023» λέει ο Κώστας Αρβανίτης

Σε μία δήλωση που προκαλεί αίσθηση προχώρησε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Open και στην εκπομπή «Καθαρές κουβέντες», ο Κώστας Αρβανίτης υποστήριξε: «Θα το πω ανοικτά, οι εκλογές του 2023 ήταν πειραγμένες. Και δεν τολμάει να το πει κανείς ούτε από την αντιπολίτευση».

«Πώς από πρασινοκόκκινη η Κρήτη, έγινε μπλε; Ή η δυτική Μακεδονία;» διερωτήθηκε για να στηρίξει τον ισχυρισμό του, κάνοντας λόγο για ένα σύστημα επιρροής της κοινής γνώμης. Μάλιστα, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε πως «αυτά τα λέγαμε από το 2023». Υπενθυμίζεται ότι το 2023 είχαν στηθεί διπλές εκλογές. Τον Μάιο η Νέα Δημοκρατία είχε λάβει ποσοστό 40,79% και τον Ιούνιο 40,56%. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αντιστοίχως περιοριστεί στο 20,07% και στις δεύτερες εκλογές έπεσε στο 17,83%.