Π. Μαρινάκης: Το πακέτο της ΔΕΘ φέρνει έμμεση αύξηση μισθών από την 1η Ιανουαρίου

Για το πακέτο της ΔΕΘ που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε, μεταξύ άλλων, στην ΕΡΤ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ανακοινώνοντας «την έμμεση αύξηση μισθών από την 1η Ιανουαρίου του 2026».

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι «η κυβέρνηση αυτή και ο πρωθυπουργός δίνουν όσα περισσότερα μπορούν με βάση τα δημόσια οικονομικά και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με μοναδικό κριτήριο τα μέτρα αυτά να έχουν μόνιμο χαρακτήρα».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι «υπάρχει ξεκάθαρη στόχευση προς τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά, στη μεσαία τάξη και σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη», ενώ πρόσθεσε ότι «οι μειώσεις φόρων αφορούν στην πραγματικότητα στους μισθωτούς και τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχος. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι αύξηση εισοδήματος γιατί στο εκκαθαριστικό που θα δουν για το έτος 2026 και μετά θα δουν μικρότερο φόρο».

Σχετικά με τους νέους σημείωσε ότι «μηδενίσαμε τους φόρους για τους νέους έως 25 ετών», ανέφερε.

Ενώ έπειτα τόνισε πως «ο χώρος της Αριστεράς μπορεί να έχει συνηθίσει τους νέους να κάνουν καταλήψεις. Στην πραγματικότητα όμως αυτές είναι μειοψηφίες. Οι περισσότεροι νέοι σπουδάζουν, παλεύουν και κάποιοι κάνουν και δεύτερη δουλειά», ενώ διαμήνυσε ότι «σχεδόν 300 χιλιάδες νέοι θα ωφεληθούν από τα μέτρα της κυβέρνησης».

Και συνέχισε λέγοντας πως «έχουμε μειώσει τον φόρο των επιχειρήσεων στο 22% από το 28%, έχουμε μειώσει τα μερίσματα στο 5%, έχουμε μειώσει την προκαταβολή φόρου από το 100% στο 55% στον ελεύθερο επαγγελματία και την επιχείρηση στο 80%. Αυτές είναι οι μειώσεις που έχουμε κάνει ήδη για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Τα μέτρα αυτά αναφέρονται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα, τους δημοσίους υπαλλήλους, τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και τους συνταξιούχους και στους ελεύθερους επαγγελματίες».

Αναφορικά με τα τεκμήρια, σχολίασε ότι «εγώ δεν έχω κρύψει τα λόγια του. Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και η προσπάθεια της κυβέρνησης να αυξήσει τα έσοδα του κράτους είχε προφανώς σε κάποιες από τις πρωτοβουλίες που πήρε και πολιτικό κόστος».

«Υπάρχει ακρίβεια, δεν το αρνούμαστε. Για αυτόν τον λόγο συνεχώς θα δίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε με μειώσεις φόρων σε όλους με δίκαιο τρόπο (…) Η διαφορά ημών με τα υπόλοιπα με τα υπόλοιπα κόμματα είναι όταν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι, μόνο μειώνουμε ή καταργούμε φόρους», επισήμανε.

Και πρόσθεσε πως «ο άμεσος φόρος που μειώσαμε, μειώνεται στοχευμένα, δηλαδή πιο πολύ για τις οικογένειες και τους νέους. Δώσαμε παραπάνω δυνατότητα ελάφρυνσης σε όσους αυτούς που έχουμε περισσότερο ανάγκη. Ο ΦΠΑ είναι ο ίδιος για όλους».

Για την κριτική της αντιπολίτευσης σχετικά με τον 13ο μισθό

«Όλοι μας ευχάριστοι θέλουμε να είμαστε. Ειδικά όταν υπάρχει τόση μεγάλη ακρίβεια. Και τον 13ο μισθό θέλουμε να δώσουμε και τους φόρους θέλουμε να μειώνουμε. Δεν υπάρχει πολιτικός αυτήν την περίοδο που να μην θέλει να πάρουν οι πολίτες πίσω αυτά που έχουν στερηθεί. Το θέμα είναι να μη γίνεσαι ευχάριστος χωρίς να έχεις ουσία».

«Αυτό που λέει η αντιπολίτευση για τον 13ο μισθό δε βγαίνει οικονομικά», ξεκαθάρισε.

Για Chevron: Μια ακόμη απόδειξη ότι η Ελλάδα μεγαλώνει ουσιαστικά

«Είναι μια τεράστια αξίας είδησης. Είναι μια μεγάλη στιγμή για τη χώρα. Το λέω χωρίς υπερβολή, ότι η είναι μια ακόμη απόδειξη ότι η Ελλάδα μεγαλώνει και ψηλώνει ουσιαστικά. Πρόκειται για ενεργειακό κολοσσό που δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα».

«Το άλλο σκέλος είναι η γεωπολιτική διάσταση. Τα τελευταία έξι χρόνια ακούσαμε ειδήσεις που δεν τις είχαμε ακούσει για πάρα πολλά χρόνια. Τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας κατοχυρώνονται με τον ΘΧΣ με τη σφραγίδα της Ευρώπης, η Ελλάδα μεγαλώνει στο Ιόνιο από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια και έρχεται και η Chevron και δίνει ψήφο εμπιστοσύνης σε ένα πολύ κρίσιμο χώρο».

«Αυτή Είναι η διαφορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τους δήθεν πατριώτες του πολιτικού συστήματος. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μεγαλώνει την Ελλάδα με πράξεις και οι άλλοι μένουν στα λόγια», συμπλήρωσε.

Τι είπε για το πρόγραμμα SAFE και την Τουρκία

«Η εθνική επιτυχία της χώρας είναι ότι η δυνατότητα να μπλοκάρουμε κάτι τέτοιο δεν ήταν αυτονόητη και πλέον είναι. Η Ελλάδα κατάφερε κάτι το οποίο δε θα ήταν στο χέρι το δικό μας ή κάποιας άλλης χώρας να είναι απολύτως και στο δικό μας χέρι», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Για να προχωρήσει δηλαδή οποιαδήποτε συμφωνία για παράδειγμα με την Τουρκία να είναι σύμφωνες όλες οι χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, ως ισότιμο μέλος», πρόσθεσε.