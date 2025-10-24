Π. Μαρινάκης: Ο Χάρης Δούκας να πει «καλή τύχη» στους δημότες της Αθήνας

Σφοδρή επίθεση κατά του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα για τη φράση του «καλή τύχη» στη φροντίδα του Αγνώστου Στρατιώτη, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, λέγοντας ότι αυτό «χρειάζεται να το απευθύνει στους δημότες της Αθήνας και σε όσους κυκλοφορούμε στην Αθήνα από την ημέρα εκλογής του και μετά, μέχρι τις επόμενες εκλογές».

Μιλώντας στο Action24 ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι τώρα από εκεί και πέρα, η ουσία βρίσκεται και στην τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, εκείνο με τον τρόπο που επιχειρησιακά θα αξιολογήσει ως καλύτερο, θα επιμεληθεί για την καθαριότητα, μέρος της φροντίδας είναι η καθαριότητα, όπως και για την ανάδειξη του μνημείου και από εκεί και πέρα νομίζω το πιο κρίσιμο βραχυπρόθεσμα και στο εξής, το είπα και χθες, είναι η δουλειά που πρέπει να κάνει για άλλη μια φορά με απόλυτο επαγγελματισμό η Ελληνική Αστυνομία, για να περιφρουρήσει την εφαρμογή αυτής της διάταξης και να μην επιτρέψει σε κανέναν καλοθελητή, δήθεν αλληλέγγυο, αναφέρομαι στα πολιτικά κόμματα που πάνε πάντοτε να δημιουργήσουν εντάσεις, να ακυρώσει στην πράξη την τροπολογία».

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου προσπαθεί να σώσει την πολιτική της καριέρα»

Ο κ. Μαρινάκης κληθείς να απαντήσει σε την ερώτηση για το εάν η κυβέρνηση φοβάται μήπως την 28η Οκτωβρίου υπάρξουν ακτιβιστικές δράσεις μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, κάτι το οποίο άφησε να εννοηθεί σε δηλώσεις της η Ζωή Κωνσταντοπούλου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε:

«Κανένας δεν εξεπλάγη από μια τέτοια διατύπωση από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Όταν δεν σέβεσαι τη μνήμη ανθρώπων, μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει “επιτεθεί” σε έναν νεκρό μηχανοδηγό, όταν εργαλειοποιείς τον πόνο άλλων συγγενών, θυμάτων μιας τραγωδίας -θυμίζω ότι προσπαθεί να σώσει την πολιτική της καριέρα επενδύοντας στον ανθρώπινο πόνο και εργαλειοποιώντας τον– όταν δεν σε σταματάει τίποτα, προφανώς δεν υπολογίζεις ούτε εθνικές επετείους ούτε οτιδήποτε σχετικό».

Όπως είπε, «οι ημέρες αυτές είναι ιερές, οι ημέρες αυτές ανήκουν στους Έλληνες, οι ημέρες αυτές ανήκουν σε εκείνους που στάθηκαν όρθιοι, θυσιάστηκαν για την πατρίδα είτε μιλάμε για την 28η Οκτωβρίου είτε μιλάμε για την 25η Μαρτίου είτε μιλάμε για όλες τις σημαντικές ημέρες για το Έθνος μας και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν τον εορτασμό τους να τον διακινδυνεύσει».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «ξέρετε, το 2025 δεν είναι ούτε 2008 ούτε 2012 ούτε 2015. Και η κοινωνία έχει καταλάβει πόσο ρυπαρές είναι όλες αυτές οι λογικές. Κάποτε ένα μέρος της κοινωνίας παρασυρόταν από τη δήθεν επαναστατική αριστερά και δικαιολογούσε κάποιες πράξεις ακτιβισμού ως επαναστατικές με ιδεολογικό μανδύα. Πλέον ξέρουν ότι όλες αυτές οι κινήσεις στην πραγματικότητα είναι η άλλη όψη των ακραίων. Η κυβέρνηση, λοιπόν, έχει μια ξεκάθαρη πολιτική εντολή…».