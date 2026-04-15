Π. Μαρινάκης: Ο Γ. Μυλωνάκης ήδη βγήκε νικητής στην πρώτη μάχη - Τις επόμενες ημέρες θα κερδίσει και τις υπόλοιπες

Σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε την περιπέτεια της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη τονίζοντας ότι «Τις επόμενες ημέρες θα κερδίσει και τις υπόλοιπες και θα είναι σύντομα κοντά μας και δίπλα στα αγαπημένα του πρόσωπα».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Παύλου Μαρινάκη

Σήμερα ο χρόνος πάγωσε λίγο πριν τις 09:00 το πρωί. Όχι μόνο για εμάς τους συνεργάτες του George Milonakis, αλλά κυρίως για τη σύζυγο, τα παιδιά του και τους δικούς του ανθρώπους.

Ο Γιώργος είναι δυνατός. Ήδη βγήκε νικητής στην πρώτη μάχη. Τις επόμενες ημέρες θα κερδίσει και τις υπόλοιπες και θα είναι σύντομα κοντά μας και δίπλα στα αγαπημένα του πρόσωπα.

Οι σκέψεις και οι προσευχές μας μαζί του.