Π. Μαρινάκης: Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία επιλύει προβλήματα χωρίς πολιτικά χρώματα

Σε ανάρτησή του για την έναρξη του 46ου Πανελλήνιου Καρδιολογικού Συνεδρίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Παύλος Μαρινάκης, συνεχάρη την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία για το έργο και την προσφορά της, επισημαίνοντας τον υπερκομματικό της ρόλο.

«Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία παρεμβαίνει και λύνει προβλήματα, χωρίς να βλέπει κόμματα και χρώματα. Και αυτό που τελικά καταφέρνει είναι να βρίσκεται στην καρδιά κάθε κοινωνίας, στην καρδιά κάθε πολιτικής», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι η αποστολή των καρδιολόγων είναι “αποστολή ζωής”, σημειώνοντας πως «το οφείλουμε ως κοινωνία σε κάθε νέο επιστήμονα και σε κάθε οικογένεια που αφιέρωσε τα πάντα για να σπουδάσει τα παιδιά της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό».

Η ανάρτηση του κ. Μαρινάκη συνοδεύτηκε από φωτογραφίες από την τελετή έναρξης του συνεδρίου, το οποίο συγκεντρώνει κορυφαίους Έλληνες και ξένους επιστήμονες.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Παύλου Μαρινάκη:

«Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία παρεμβαίνει και λύνει προβλήματα, χωρίς να βλέπει κόμματα και χρώματα. Και αυτό το οποίο, τελικά, καταφέρνει είναι να βρίσκεται στην καρδιά κάθε κοινωνίας, στην καρδιά κάθε πολιτικής. Η δική σας αποστολή, λοιπόν, είναι κυριολεκτικά και μεταφορικά η αποστολή ζωής φέτος. Και θεωρώ ότι αυτό το χρωστάμε σαν κοινωνία σε κάθε νέο επιστήμονα και σε κάθε οικογένεια που αφιέρωσε όλο της το είναι για να σπουδάσει τα παιδιά της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Από την τελετή έναρξης του 46ου Πανελλήνιου Καρδιολογικού Συνεδρίου, που διοργάνωσε η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία».