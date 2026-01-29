Π. Μαρινάκης: Χυδαίο ψέμα ότι η Ελλάδα έχει ρεκόρ εργατικών ατυχημάτων

Για «χυδαίο ψέμα» αναφορικά με τους ισχυρισμούς πως η Ελλάδα έχει ρεκόρ στα εργατικά ατυχήματα έκανε λόγο ο Παύλος Μαρινάκης.

«Όπως γίνεται δυστυχώς σε κάθε τραγωδία σε αυτή τη χώρα, είτε είναι δυστύχημα είτε εργατικό, είτε σιδηροδρομικό, είτε μια μεγάλη φυσική καταστροφή, οι γνωστοί άγνωστοι, που πλέον νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό, το λεγόμενο κίνημα των τυμβωρύχων, παίζουν τα ρέστα τους. Επενδύουν στη δυστυχία, επενδύουν στο σοκ που παθαίνει δικαιολογημένο ο κόσμος και πάνε να χτίσουν καριέρες. Πολιτικές, δημοσιογραφικές, μετατρέπονται σατυρικές εκπομπές σε εργαλεία δολοφονίας χαρακτήρων, παραπλάνησης της κοινής γνώμης» τόνισε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη συνέχεια αναφέρθηκε στις αρμοδιότητες της κάθε υπηρεσίας λέγοντας: «Η επιθεώρηση εργασίας εξετάζει και ελέγχει την τήρηση και εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας. Ωράρια, ψηφιακή κάρτα, ατομικά μέσα προστασίας εργαζομένων. Τα μέτρα δηλαδή ατομικής ασφάλειας. Παράλληλα ελέγχει τα βιβλία και τα μητρώα ασφάλειας σε σχέση με τα απαραίτητα πιστοποιητικά, αλλά δεν είναι στις αρμοδιότητές της ο ουσιαστικός έλεγχος των πιστοποιητικών αυτών. Δηλαδή βλέπει αν υπάρχει το α, το β και το γ πιστοποιητικό σε σχέση με την ασφάλεια και όλα τα σχετικά μιας επιχείρησης».

Αναφερόμενος στα εργατικά ατυχήματα, και το χυδαίο ψέμα των τυμβωρύχων όπως χαρακτηριστικά είπε, ότι έχουμε ρεκόρ, παρέπεμψε στην ανακοίνωση της ανεξάρτητης αρχής επιθεώρησης εργασίας και σημείωσε: «Ποιος την διακινεί αυτή την ψευδή πληροφορία; Ένας συγκεκριμένος σύλλογος εργαζομένων που έχει πρόεδρο αυτόν που έγραψε το πρόγραμμα εργασίας της κ. Κωνσταντοπούλου».

«Και πιστεύουν κάποιοι ένα σύλλογο εργαζομένων, χωρίς καμία τεκμηρίωση, χωρίς καμία παράσταση πηγών, το πώς προκύπτουν αυτά τα αριθμοί. Και είναι τραγικό να λέμε ψέματα και να εργαλειοποιούμε θανάτους για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις με αντιπολιτευτικά κίνητρα.

Τα εργατικά δυστυχήματα σε κάθε χώρα της Ευρώπης μετριούνται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και με την ίδια ακριβώς μεθοδολογία η οποία υπαγορεύεται όπως αναλυτικά παρέθεσε στη χθεσινή της ανακοίνωση η Ανεξάρτητη Αρχή επιθεώρησης εργασίας σύμφωνα με τα πρωτόκολλα της ευρωπαϊκής στατιστικής αρχής για τα εργατικά δυστυχήματα. Όπως θα μετράνε στην Ελλάδα οι άνθρωποι της επιθεώρησης εργασίας, που δεν είναι κυβερνητική αρχή, είναι ανεξάρτητη αρχή, έτσι θα μετράνε σε όλη την Ευρώπη» είπε υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα ευρωπαϊκά με τα λιγότερα εργατικά δυστυχήματα.

«Είναι ξεφτίλα πάνω στο θάνατο των ανθρώπων, πάνω στην ανάγκη για δικαιοσύνη, πάνω στην ανάγκη και επίρριψη ευθυνών σε όποιον έχει ευθύνη να λες ψέματα στον κόσμο για να γίνεις διάσημος και να κάνεις αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση» τόνισε.

«Το πλαίσιο αδειοδότησης και ελέγχων επιχειρήσεων ορίστηκε με νομοθεσία το 2016, είναι ο 4442 του 2016 και το 2018 ο 4512 του 2018, με βάση τον οποίο πλέον οι επιχειρήσεις έχουν ως υποχρέωση τη γνωστοποίηση όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία τους, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων έλεγχος και κρατική πιστοποίηση των μονάδων και των εγκαταστάσεων για την έναρξη λειτουργίας. Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται πλέον με βάση την ισχύουσα νομοθεσία εκ των υστέρων από τον κάθε αρμόδιο ελεγκτικό φορέα, είτε στο πλαίσιο τακτικών ελέγχων είτε σε συνέχεια καταγγελιών» πρόσθεσε.

Επίσης ανέφερε ότι η αρμόδια υπηρεσία για την αδειοδότηση, εγκατάσταση και λειτουργία μιας μεταποιητικής επιχείρησης τροφίμων, όπως είναι η Βιολάντα, είναι η διεύθυνση ανάπτυξης της οικίας περιφέρειας όπου λειτουργεί η επιχείρηση, εν προκειμένω, η διεύθυνση ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

«Ποιος είναι αρμόδιος για τον έλεγχο πυροπροστασίας και πυρασφάλειας; Η Πυροσβεστική. Έως το 2025 η νομοθεσία δεν προέβλεπε υποχρεωτικό τακτικό έλεγχο ενεργητικής πυροπροστασίας από την πυροσβεστική. Αυτό άλλαξε το 2025, με τις νέες ρυθμίσεις που έφερε η κυβέρνηση, οι οποίες προβλέπουν αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου ελέγχων για επιχειρήσεις μεσαίου κινδύνου, όπως οι βιομηχανίες τροφίμων, με υποχρέωση τακτικού ελέγχου από την Πυροσβεστική, ανά 36 μήνες» είπε.

«Αν όλα αυτά τα οποία ακούγονται, είχαν καταγγελθεί ή είχαν γνωστοποιηθεί στην Πυροσβεστική, τότε εκτός των τακτικών ελέγχων έπρεπε να γίνει και ένας άμεσος έλεγχος» σημείωσε.

Επιπλέον ανέφερε ότι η αρμόδια αρχή για να διασταυρώσει την ορθότητα των εγγράφων είναι η διεύθυνση ανάπτυξης της κάθε περιφέρειας, δηλαδή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ η αρμόδια αρχή που διαπιστώσει αν υπάρχει ή όχι αδήλωτο υπόγειο είναι η πολεοδομική υπηρεσία του εκάστοτε δήμου.

«Σε ό,τι αφορά τις σωληνώσεις, από τις οποίες προέκυψε η διαρροή, αρμόδιος ελεγκτικός φορέας, είναι η διεύθυνση ανάπτυξης της περιφέρειας» είπε.

Σε ερώτηση για την υποστελέχωση της επιθεώρησης εργασίας είπε ότι οι οργανικές θέσεις είναι 995 και έχουν καλυφθεί 902. «Ποσοστό ρεκόρ με βάση τα δεδομένα του Δημοσίου ειδικά μετά τα μνημόνια» είπε.

Αιχμές προς το ΠΑΣΟΚ: Ας δουν τα ντοκιμαντέρ Παπαχελά και να μην βγάζουν τέτοιες μέρες ανακοινώσεις για τα Ίμια

«Επί της ουσίας η εθνική θέση ήταν, είναι και παραμένει η θέση που περιέγραψε ο υπουργός Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Η θεωρία του γκριζαρίσματος, των γκρίζων ζωνών, είναι μια θεωρία η οποία δεν έχει καμία βάση, είναι αντίθετη στο διεθνές δίκαιο, στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας, είναι εκτός τόπου και χρόνου και ουδέποτε αναγνωρίστηκε ούτε πρέπει να αναγνωριστεί από τη χώρα μας.

Είναι μια παράνομη και εκτός τόπου και χρόνου θεωρία. Αυτό είναι το μείζον, το σημαντικό στο οποίο ουδείς ούτε ο κ. Λαζαρίδης είπε το αντίθετο» τόνισε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Εδώ έχουμε το μοτίβο των κομμάτων της αντιπολίτευσης και κάποιων μέσων ενημέρωσης: παραποίηση ή αλλοίωση ή αποσπασματική παράθεση όσων λέει κάποιος από την κυβέρνηση ή βουλευτής της ΝΔ. Γιατί αυτό το σύστημα παραπλάνησης της κοινής γνώμης, είναι από την αντιπολίτευση και κάποια μέσα ενημέρωσης τίτλοι που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα με σκοπό τη δημιουργία εντυπώσεων, γιατί ποντάρουν στο ότι ο κόσμος πολύ δύσκολα θα μπει να δει ακριβώς τι ειπώθηκε και τα σχετικά» σημείωσε.

«Είναι δύο εντελώς διαφορετικά θέματα. Το ένα είναι κάτι στο οποίο συμφωνούμε όλοι, συμπεριλαμβανομένου και του κ. Λαζαρίδη, ήταν σαφής και στην εξήγηση που έδωσε, αυτό που είπα στην αρχή, για το παράνομο, απαράδεκτο και εκτός τόπου και χρόνου που εδώ και κάποιες δεκαετίες λέει η Τουρκία περί γκριζαρίσματος.

Και το άλλο το χρονικό σημείο κατά το οποίο ξεκίνησαν οι Τούρκοι παρανόμως και εκτός κάθε λογικής να μιλάνε για γκρίζες ζώνες. Πότε ξεκίνησαν να διατυπώνουν αυτή την εκτός κάθε λογικής και αντίθετη στο διεθνές δίκαιο θεωρία; Μετά τα Ίμια.

Και αυτό είπε ο κ. Λαζαρίδης. Δεν είπε ότι καλώς το κάνουν. Είπε όμως ότι εξαιτίας αυτού που συνέβη και των χειρισμών της τότε κυβέρνησης έχουμε την Τουρκία να μιλάει ενάντια σε οποιαδήποτε λογική και ενάντια στο διεθνές δίκαιο για γκριζάρισμα» ανέφερε.

«Άρα, ποτέ ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Εξωτερικών, δεν άδειασε τον Μακάριο Λαζαρίδη» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Είναι ένα πράγμα η εθνική θέση που όλοι συμφωνούμε για το απαράδεκτο, παράνομο περί γκρίζων ζωνών από την Τουρκία και είναι ένα άλλο πράγμα το πότε ξεκίνησε αυτή η απαράδεκτη διεκδίκηση ή θεωρία ή τέλος πάντων διατύπωση.

Και να πω και κάτι στο τέλος της ημέρας. Νομίζω ότι είναι και λάθος, το λέω ευγενικά για να μην πω κάτι πιο χοντρό, ειδικά σε μια τέτοια περίοδο, τέλος Ιανουαρίου, να βγάζει ανακοινώσεις για τα Ίμια το ΠΑΣΟΚ. Ας δουν τα ντοκιμαντέρ του συναδέλφου σας, του Αλέξη Παπαχελά, και ας μην κουνάνε και το δάκτυλο, ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, ειδικά για τα Ίμια» συμπλήρωσε.

«Η κυβέρνηση καταθέτει πρόταση για τη θεσμοθέτηση της επιστολικής ψήφου στις βουλευτικές εκλογές, αποκλειστικά για τους εκλογείς που βρίσκονται εκτός Ελλάδος»

Νωρίτερα, με αναφορά στις δύο τραγωδίες που σημάδεψαν τις τελευταίες ημέρες και βύθισαν τη χώρα στο πένθος ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Θα ήθελα για ακόμα μία φορά να εκφράσω τα ειλικρινή συλλυπητήρια όλων στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων των δύο τραγωδιών. Αναφορικά με το δυστύχημα στα Τρίκαλα, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές, κατόπιν εξειδικευμένων ελέγχων, εντοπίστηκε εκτεταμένη διαρροή προπανίου εντός του εδάφους όπου με τη παρουσία σπινθηρισμού από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης προκλήθηκε έκρηξη. Σημειώνεται ότι όλες οι προβλεπόμενες διερευνητικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης και τη σύνταξη της τελικής τεχνικής έκθεσης σχετικά με τα αίτια και τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος καθώς και η προανακριτική διαδικασία βρίσκονται σε εξέλιξη. Όσον αφορά στο θανατηφόρο τροχαίο, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, επτά συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία καθ' οδόν για το εκτός έδρας παιχνίδι της ομάδας του ΠΑΟΚ στη Γαλλία. Ακόμα τρεις τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η ελληνική κυβέρνηση και η πρεσβεία μας είχαν άμεση συνεργασία με τις τοπικές Αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η αεροδιακομιδή από ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας των δύο τραυματιών, από το νοσοκομείο στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, όπου βρίσκονται, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Ο τρίτος τραυματίας δεν θα επαναπατριστεί, ακόμη, καθώς, λόγω επιπλοκής χειρουργήθηκε, χθες, Τετάρτη 18 Ιανουαρίου, στη Ρουμανία και παρακολουθείται στενά η πορεία της υγείας του, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Περνώντας στο επόμενο θέμα της ενημέρωσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε το προωθούμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού και διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός Επικράτειας» που εισάγει δύο βασικές μεταρρυθμίσεις: Την επιστολική ψήφο για τους εκτός επικράτειας εκλογείς και την εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού με τρεις έδρες.

Στη συνέχεια τόνισε ότι «η κυβέρνηση καταθέτει πρόταση για τη θεσμοθέτηση της επιστολικής ψήφου στις βουλευτικές εκλογές, αποκλειστικά για τους εκλογείς που βρίσκονται εκτός Ελλάδος. Η εξασφάλιση της απαιτούμενης πλειοψηφίας των 2/3 των βουλευτών θα επιτρέψει την εφαρμογή της επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες του εξωτερικού, ήδη, από τις εκλογές του 2027. Παράλληλα, ο ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με τρεις έδρες θα επιτρέψει στους εκτός Ελλάδας εκλογείς να επιλέξουν οι ίδιοι τους βουλευτές που θα τους εκπροσωπούν στο εθνικό Κοινοβούλιο. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η αναγκαία πλειοψηφία των 2/3 των βουλευτών, η ρύθμιση για την εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού δεν θα ισχύσει για τις εκλογές του 2027, αλλά για τις μεθεπόμενες». Όπως διευκρίνισε, η κατανομή των τριών εδρών στην εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού γίνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που γίνεται στις υπόλοιπες τριεδρικές Περιφέρειες (π.χ. σε Αργολίδα, Λακωνία, Αρκαδία, Βοιωτία).

Ακολούθως ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η κυβέρνηση, διά των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, λαμβάνει πρωτοβουλίες για την προσιτή στέγη και την κοινωνική συνοχή.

«Ειδικότερα, προωθούνται, σε εφαρμογή των σχετικών εξαγγελιών του πρωθυπουργού: α. Η επιστροφή χωρίς εισοδηματικά κριτήρια δύο ενοικίων αντί ενός σε εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, ιατρούς και νοσηλευτές, που μισθώνουν κατοικία στον τόπο υπηρεσίας τους εκτός της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Βάσει υπολογισμών θα ωφεληθούν περίπου 50.000 δικαιούχοι. β. Η εισαγωγή περιορισμών για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις για ακίνητα που βρίσκονται στην Α' Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης κατά τρόπο αντίστοιχο με τους περιορισμούς που ισχύουν, ήδη, στο 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. Και γ. η θέσπιση νέου προγράμματος, με τίτλο «Κατασκευάζω-Νοικιάζω» (Build to Rent). Στο πλαίσιο αυτού, νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών ή της διαχείρισης ακινήτων θα μπορούν να κατασκευάσουν νέες οικίες ή να μετατρέψουν σε οικιστική τη χρήση υφιστάμενων ακινήτων άλλης χρήσης. Στόχος είναι η ενίσχυση του αποθέματος προσιτής στέγης, αποκλειστικά για τη διάθεσή τους προς μακροχρόνια μίσθωση, διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών και έναντι προκαθορισμένου μισθώματος», επεσήμανε.

Ταυτόχρονα, λαμβάνονται και πρωτοβουλίες για τις οποίες είπε συγκεκριμένα σε τι αφορούν.

Στη συνέχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι για «την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων είναι εξαιρετικά κρίσιμο το επόμενο τρίμηνο και παράλληλα είναι αναγκαία η οριζόντια και αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας. Προς επίτευξη αυτού του στόχου θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί η υπάρχουσα συνεργασία μεταξύ των Περιφερειών και των αρμόδιων υπηρεσιών των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Προστασίας του Πολίτη, με έμφαση στους ελέγχους στα σφαγεία για παράνομες μετακινήσεις ζώων. Επιπρόσθετα, έχει ήδη δρομολογηθεί η ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών με στρατιωτικούς κτηνιάτρους, εξουσιοδοτημένους ιδιώτες κτηνιάτρους και έκτακτο προσωπικό, καθώς και η αξιοποίηση νέων εργαστηρίων». Επίσης, τόνισε πως «για τη στήριξη των κτηνοτρόφων καταβάλλονται, ήδη, αποζημιώσεις για την απώλεια εισοδήματος, ενώ προωθείται πρόγραμμα επιδοτήσεων για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου».

Κλείνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του και πριν δεχθεί ερωτήσεις από τους δημοσιογράφος, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός, σήμερα το μεσημέρι, στις 15:45, θα συναντηθεί με την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρέν, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αναλυτικά, κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Το τραγικό δυστύχημα στη βιομηχανία τροφίμων "Βιολάντα" στα Τρίκαλα και το θανατηφόρο τροχαίο φιλάθλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία βύθισαν τη χώρα στο πένθος. Θα ήθελα, για ακόμα μια φορά, να εκφράσω τα ειλικρινή συλλυπητήρια όλων στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων των δύο τραγωδιών.

Αναφορικά με το δυστύχημα στα Τρίκαλα, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές, κατόπιν εξειδικευμένων ελέγχων, εντοπίστηκε εκτεταμένη διαρροή προπανίου εντός του εδάφους, όπου με την παρουσία σπινθηρισμού από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης προκλήθηκε η έκρηξη.

Σημειώνεται ότι όλες οι προβλεπόμενες διερευνητικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης και τη σύνταξη της τελικής τεχνικής έκθεσης σχετικά με τα αίτια και τις συνθήκες του συμβάντος, καθώς και η προανακριτική διαδικασία βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όσον αφορά στο θανατηφόρο τροχαίο, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, επτά συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, καθ' οδόν για το εκτός έδρας παιχνίδι της ομάδας του ΠΑΟΚ στη Γαλλία. Ακόμη τρεις τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η ελληνική Κυβέρνηση και η πρεσβεία μας είχαν άμεση συνεργασία με τις τοπικές Αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η αεροδιακομιδή από ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας των δύο τραυματιών από το νοσοκομείο που βρίσκονται, στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Ο τρίτος τραυματίας δεν θα επαναπατριστεί, ακόμη, καθώς, λόγω επιπλοκής χειρουργήθηκε, χθες, στη Ρουμανία και παρακολουθείται στενά η πορεία της υγείας του, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Δύο βασικές μεταρρυθμίσεις εισάγει το προωθούμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών: "Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού και διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός Επικράτειας".

Ο λόγος για:

- Την επιστολική ψήφο για τους εκτός επικράτειας εκλογείς και

- την εκλογική Περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού με τρεις έδρες.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση καταθέτει πρόταση για τη θεσμοθέτηση της επιστολικής ψήφου στις βουλευτικές εκλογές, αποκλειστικά για τους εκλογείς που βρίσκονται εκτός Ελλάδος.

Η εξασφάλιση της απαιτούμενης πλειοψηφίας των 2/3 των βουλευτών, θα επιτρέψει την εφαρμογή της επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες του εξωτερικού, ήδη, από τις εκλογές του 2027.

Παράλληλα, ο ορισμός εκλογικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με τρεις έδρες θα επιτρέψει στους εκτός Ελλάδας εκλογείς να επιλέξουν οι ίδιοι τους βουλευτές που θα τους εκπροσωπούν στο εθνικό Κοινοβούλιο.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η αναγκαία πλειοψηφία των 2/3 των βουλευτών, η ρύθμιση για την εκλογική Περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού δεν θα ισχύσει για τις εκλογές του 2027, αλλά για τις μεθεπόμενες.

Σημειώνεται πως η κατανομή των τριών εδρών στην εκλογική Περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού γίνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που γίνεται στις υπόλοιπες τριεδρικές Περιφέρειες (π.χ. σε Αργολίδα, Λακωνία, Αρκαδία, Βοιωτία).

Πρωτοβουλίες για την προσιτή στέγη και την κοινωνική συνοχή λαμβάνει η κυβέρνηση διά των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Ειδικότερα, προωθούνται, σε εφαρμογή των σχετικών εξαγγελιών του πρωθυπουργού:

1. Η επιστροφή χωρίς εισοδηματικά κριτήρια δύο ενοικίων αντί ενός σε εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, ιατρούς και νοσηλευτές, που μισθώνουν κατοικία στον τόπο υπηρεσίας τους εκτός της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Βάσει υπολογισμών θα ωφεληθούν περίπου 50.000 δικαιούχοι.

2. Η εισαγωγή περιορισμών για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις για ακίνητα που βρίσκονται στην Α' Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατά τρόπο αντίστοιχο με τους περιορισμούς που ισχύουν, ήδη, στο 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων.

3. Η θέσπιση νέου προγράμματος, με τίτλο "Κατασκευάζω-Νοικιάζω" (Build to Rent). Στο πλαίσιο αυτού, νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών ή της διαχείρισης ακινήτων θα μπορούν να κατασκευάσουν νέες οικίες ή να μετατρέψουν σε οικιστική τη χρήση υφιστάμενων ακινήτων άλλης χρήσης. Στόχος είναι η ενίσχυση του αποθέματος προσιτής στέγης, αποκλειστικά για τη διάθεσή τους προς μακροχρόνια μίσθωση, διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών και έναντι προκαθορισμένου μισθώματος.

Ταυτόχρονα, λαμβάνονται πρωτοβουλίες που αφορούν, μεταξύ άλλων:

- Στην πρόβλεψη για ενιαίο κανονισμό για τα αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

- Στην καθιέρωση της διευρυμένης εφαρμογής της υπηρεσίας "Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία», καθώς και

- στην παραμετροποίηση και διεύρυνση του προγράμματος της μετεγκατάστασης από την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου σε περισσότερες ακριτικές περιοχές.

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων είναι εξαιρετικά κρίσιμο το επόμενο τρίμηνο και παράλληλα είναι αναγκαία η οριζόντια και αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

Προς επίτευξη αυτού του στόχου, θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί η υπάρχουσα συνεργασία μεταξύ των Περιφερειών και των αρμόδιων υπηρεσιών των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Προστασίας του Πολίτη, με έμφαση στους ελέγχους στα σφαγεία για παράνομες μετακινήσεις ζώων.

Επιπρόσθετα, έχει ήδη δρομολογηθεί η ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών με στρατιωτικούς κτηνιάτρους, εξουσιοδοτημένους ιδιώτες κτηνιάτρους και έκτακτο προσωπικό, καθώς και η αξιοποίηση νέων εργαστηρίων.

Σημειώνεται, πως, σύμφωνα με την Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, η αυστηρή εφαρμογή των επιστημονικά τεκμηριωμένων μέτρων βιοασφάλειας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκρίζωση της ζωονόσου. Αντιθέτως, τυχόν μαζικός εμβολιασμός θα επιβάρυνε την κατάσταση σε συνθήκες ανεπαρκούς βιοασφάλειας, καθώς ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης αντί περιορισμού, με δεδομένο ότι τα υφιστάμενα εμβόλια περιέχουν ζωντανό ιό μειωμένης λοιμογόνου δύναμης και η ευλογιά είναι νόσος με ισχυρό παθογόνο δυναμικό. Επιπλέον, δεν υπάρχει μέθοδος που να διαφοροποιεί τα εμβολιασμένα ζώα από τα νοσούντα.

Υπογραμμίζεται, πως για τη στήριξη των κτηνοτρόφων καταβάλλονται, ήδη, αποζημιώσεις για την απώλεια εισοδήματος, ενώ προωθείται πρόγραμμα επιδοτήσεων για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου.

Ο πρωθυπουργός, σήμερα το μεσημέρι, στις 15:45, θα συναντηθεί με την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρέν, στο Μέγαρο Μαξίμου».