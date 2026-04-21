Π. Μαρινάκης για Λαζαρίδη: Δεν προσφέρει τίποτα να χτυπάμε έναν άνθρωπο που βρίσκεται υπό πίεση (vid)

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα όσα συζήτησε κατά τη χθεσινή του επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο αυτό έκανε αναφορά και στην περίπτωση του Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, έπειτα από τη δημοσιότητα και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν σχετικά με το ζήτημα του πτυχίου του.

«Ο Μακάριος Λαζαρίδης παραιτήθηκε και το να “χτυπάμε” έναν άνθρωπο, ο οποίος που βρίσκεται σε πίεση δεν νομίζω ότι προσφέρει και κάτι παραπάνω. Τώρα ως προς τα “Κυβέρνηση των αρίστων”, να πούμε ότι τα γεγονότα για τα οποία συζητάμε έγιναν πριν από 19 χρόνια, που δεν ήταν πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά επειδή πάντα εμένα μου αρέσει να μιλάω με πολιτικές, το ξέρατε ότι επί των ημερών αυτής της Κυβέρνησης απαγορεύεται ο οποιοσδήποτε κατέχει μία κυβερνητική θέση να βάλει οπουδήποτε συγγενή πρώτου βαθμού σε μια άλλη θέση;» υπογράμμισε, μεταξύ άλλων.

Για τη σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ της κοινοπραξίας ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy και της εταιρείας Stena Drilling για την έναρξη της γεώτρησης στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, ο Παύλος Μαρινάκης εξήγησε: «Υπογράφηκε μια πολύ σημαντική συμφωνία, καθώς μετά από 50 χρόνια θα ξεκινήσουν οι γεωτρήσεις στο Ιόνιο. Πότε; Τον Φεβρουάριο του 2027. Είναι ερευνητική διαδικασία, δηλαδή ψάχνουμε για να βρούμε, αλλά άμα βρούμε μπορεί να φτάσουμε μέχρι και τα 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Πολύ σημαντικά όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά, γιατί μιλάμε για ενεργειακή αυτονομία της Ελλάδας, δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και κρατικά έσοδα που μπορεί να φτάσουν μέχρι και το 40% επί των συνολικών εσόδων».

Για το «age ban» στα social media επεσήμανε: «Η αρχή της προσπάθειας δεν έγινε τώρα. Ξεκίνησε από τον Πρωθυπουργό τον Σεπτέμβριο του 2024, από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τότε που μπήκαν οι βάσεις για δύο πολύ σημαντικά εργαλεία, το Kids Wallet και την επιβεβαίωση της ηλικίας. Γιατί το ανακοινώσαμε τώρα, για να αρχίσει να εφαρμόζεται από τον Ιανουάριο του 2027; Γιατί χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται προετοιμασία και πρέπει να είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα. Πρωτίστως οι γονείς και τα παιδιά, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας. Είναι μία μάχη πολύ σημαντική για τα παιδιά μας. Είναι μια μάχη που θα την κερδίσουμε όλοι μαζί».

Αναφορικά με την «τοξικότητα» στα social media, τα ανώνυμα προφίλ και αν σκοπεύει η Κυβέρνηση να λάβει σχετικά μέτρα για την αντιμετώπισή τους, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε: «Θυμάμαι πριν από περίπου 1 – 2 μήνες που κάναμε το Συνέδριο για τον τοξικό λόγο και τα fake news, διάφορους δήθεν ευαίσθητους που θίχτηκαν. Παιδιά, δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Μπορεί να είναι μειοψηφίες, αλλά είναι πολύ νοσηρές.

Όλες αυτές οι νοσηρές μειοψηφίες, “δεν έχουν τον Θεό τους”, σχολιάζουν αρνητικά, με πάρα πολύ μίσος. Ακόμα και όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται στη ΜΕΘ. Μπορεί να χαθεί, όπως αυτό το συγκλονιστικό περιστατικό με τη νεαρή κοπέλα, ένας νέος άνθρωπος και εκεί να ρίχνουν τη χολή τους. Ο τοξικός λόγος και πολύ παραπάνω τα ανώνυμα προφίλ στο διαδίκτυο είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές που βιώνουμε όλοι. Δεν είναι μόνο, δηλαδή, μια βρισιά, μια χυδαία ανάρτηση πίσω από την ανωνυμία.

Σκεφτείτε πόσο μπορεί να κινδυνεύσει ένα παιδί από ένα ανώνυμο προφίλ. Το λέω και δεν θα σταματήσω να το επαναλαμβάνω. Πρέπει να αρθεί η ανωνυμία στο διαδίκτυο. Πρέπει να δώσουμε μάχη σε όλα τα επίπεδα, ούτως ώστε για κάθε προφίλ στο διαδίκτυο η πλατφόρμα να γνωρίζει σε ποιον ανήκει, όπως και το κινητό μας».

Για το ενδιαφέρον που έδειξαν πολίτες νεαρής ηλικίας να ασχοληθούν με τον αγροτικό τομέα και για τα κίνητρα που δίνονται υπογράμμισε: «Πολύ αισιόδοξο το γεγονός ότι μου στείλατε πολλά μηνύματα για το πώς μπορεί ένας νέος άνθρωπος να ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα. Πολύ γρήγορα σας λέω ότι υπάρχει το πρόγραμμα για την εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας. Ήδη έχουν υποβληθεί 7.000 αιτήσεις.

Ένα άλλο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα “Νέων Γεωργών”. Αλλά και μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής έχουν δημιουργηθεί τρία διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, από την Ευρώπη, δηλαδή, που απευθύνονται σε αγροδιατροφικές επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Ένα από αυτά απευθύνεται μόνο σε νέους γεωργούς και συνοδεύεται με την επιστρεπτέα ενίσχυση στο 80% του δανείου».

Τέλος, σε ερώτηση αν θα δούμε μείωση ή κατάργηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος επιχειρήσεων ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε: «Ήδη έχουμε μειώσει 83 άμεσους και έμμεσους φόρους, ενώ την προκαταβολή φόρου από την πρώτη τετραετία την πήγαμε από το 100% στο 80% για τα νομικά, στο 50% για τα φυσικά πρόσωπα. Ελπίζω να τη μειώσουμε κι άλλο στο άμεσο μέλλον».