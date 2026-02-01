Π. Μαρινάκης: Αποκλείεται οποιαδήποτε συνεργασία με την Ελληνική Λύση - Η στάση του ΠΑΣΟΚ προβληματίζει

Στο θέμα των συμμαχιών των πολιτικών δυνάμεων αναφέρθηκε αναλυτικά ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος απέκλεισε κάθε πιθανότητα συνεργασίας με την Ελληνική Λύση σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν ξεπεράσει τον πήχυ της αυτοδυναμίας στις επικείμενες εκλογές.

«Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ τη Νέα Δημοκρατία και τη Νέα Δημοκρατία επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και συνολικά τη Νέα Δημοκρατία, να συγκυβερνά με ένα κόμμα όπως την Ελληνική Λύση και τον κ. Βελόπουλο. Όπου αν μια φορά κατηγορούμε το ΠΑΣΟΚ που κάποιοι βουλευτές του έχουν πει για “χαμένα βαγόνια”, ο κ. Βελόπουλος είναι ένας από τους βασικούς εκφραστές θεωριών συνομωσίας και επικίνδυνων θεωριών, θεωρώ και για τα εθνικά μας θέματα. Μιας πολιτικής η οποία είναι αντίθετη με την πολιτική που εφαρμόζουμε εμείς, της ευρωπαϊκής πολιτικής, με ξεκάθαρη στρατηγική συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και πολλά άλλα», ανέφερε στις δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ 100,3.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η επίτευξη της κυβερνητικής πλειοψηφίας ενώ αναφέρθηκε και στο ΠΑΣΟΚ τονίζοντας πως «στα μεγάλα διλήμματα, ο κ. Ανδρουλάκης έχει επιλέξει, όχι μία και δύο φορές, αρκετές φορές, είτε άμεσα είτε έμμεσα, να είναι στην ίδια σελίδα, ακόμα και με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου».

Στάθηκε δε επικριτικά απέναντι στη Χαριλάου Τρικούπη σχολιάζοντας ουσιαστικά πως έχει αποφασίσει να χαράξει έναν διαφορετικό δρόμο.

«Το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, αν οι πολίτες το αποφασίσουν αυτό, έχει δώσει τις απαντήσεις του μέχρι τώρα, με τη στάση του, με τον τρόπο που πολιτεύεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επισήμανε πως το σημερινό ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη δεν είναι ίδιο με την περίοδο που στην αρχηγία της Χαριλάου Τρικούπη βρισκόταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος και η Φώφη Γεννηματά.

Για τη συζήτηση σχετικά με τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων ανέφερε ότι τα κόμματα – τα οποία δεν προσδιορίζονται ποια είναι, ακόμα και από όσους επιδιώκουν τη συμμαχία - δεν έχουν συγκλίνει μεταξύ τους οπουδήποτε.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως η πρώτη κοινοβουλευτική δύναμη στην οποία θα απευθυνθεί η κυβερνητική παράταξη για να πετύχει την απαιτούμενη συναίνεση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, που ξεκινά τις επόμενες ημέρες, είναι το ΠΑΣΟΚ λόγω της θέσης του ως αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και ως ένα κόμμα που έχει μια ιστορία θεσμικής σοβαρότητας.

Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα μείζονα ζητήματα τα οποία θα μπουν στο τραπέζι: «Θα μετρηθούμε όλοι στη Συνταγματική Αναθεώρηση και θα μετρηθούμε και ως προς πόση διάθεση έχουμε να πάμε τον τόπο μπροστά, δηλαδή να μπορεί ο τόπος να έχει εξ υπαρχής μη κρατικά πανεπιστήμια και όχι μόνο παραρτήματα, άρθρο 16. Το άρθρο 86 να μην περνάει από το φίλτρο της Βουλής και να εξαρτάται από την κάθε πλειοψηφία η παραπομπή ή μη ενός Υπουργού. Αλλά και άλλα πολύ σοβαρά θέματα όπως για εμένα, ας πούμε, να μπει ένα τέλος στο μαξιμαλισμό και στην πλειοδοσία των προγραμμάτων των κομμάτων. Μπορεί να πρέπει να είναι υποχρεωτική (εκ του Συντάγματος) η κοστολόγησή τους».

Κλείνοντας ερωτηθείς σχετικά με το αν στελέχη της ΝΔ υποτιμούν τη δυναμική της κ. Καρυστιανού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογραμμίζει ότι «είναι λάθος στην πολιτική και να υπερτιμάς και να υποτιμάς κάποιον. Και στη ζωή και στη δουλειά σου και σε όλες τις συζητήσεις και στον αθλητισμό. 'Αρα, θεωρώ ότι είναι λάθος και το ένα και το άλλο. Είτε αφορά αυτή η συζήτηση την κ. Καρυστιανού είτε οποιονδήποτε άλλο. Θεωρώ, όμως, εξίσου υποτιμητικό για τη χώρα, για την πολιτική ζωή του τόπου, για αυτά τα οποία ζητάνε οι πολίτες να θεωρούμε ότι είναι εν δυνάμει μετρήσιμο μέγεθος ένα όνομα, ένα πρόσωπο που έχει προεξοφλήσει ότι θα κάνει κόμμα χωρίς να έχουμε δει με ποιους, τέλος πάντων, θα κάνει αυτό το κόμμα. Ποια είναι τα πρόσωπα; Τι έχουν κάνει στη ζωή τους; Εννοώ ποια είναι η πορεία της ζωής τους όχι προσωπική συζήτηση, για να μην παρεξηγηθώ. Τις θέσεις τους, τις απόψεις τους.

Άρα νομίζω ότι το να μετράμε απλά ένα πρόσωπο, το οποίο έχει και μία φόρτιση γιατί είναι ένα πρόσωπο το οποίο στη ζωή του έχει ζήσει την απόλυτη τραγωδία, κάτι για το οποίο νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που αμφισβητεί το πόσο μεγάλο σταυρό έχει «κουβαλήσει» και αυτός ο άνθρωπος και οποιοσδήποτε άλλος έχει χάσει δικό του άνθρωπο, ειδικά σε ένα τραγικό δυστύχημα, νομίζω ότι είναι επισφαλές. Δηλαδή, δεν θεωρώ ασφαλείς αυτές τις εκτιμήσεις. Δεν τις υποτιμώ, δεν τις απαξιώνω γιατί στο τέλος της ημέρας, τι είναι οι εκλογές; Οι εκλογές είναι ένα ζύγι που κάνουν οι πολίτες για κάθε κόμμα, θετικά και αρνητικά, με βάση τις θέσεις και τις προτάσεις και πόσο εφικτές είναι αυτές. Αυτή τη στιγμή μετράμε απλά το κόμμα, το εν δυνάμει κόμμα ενός προσώπου.

Με όσα έχει πει μέχρι τώρα δεν θεωρώ ότι συνιστούν σοβαρές πολιτικές θέσεις. 'Αρα, νομίζω ότι καταναλώνουμε πολύ παραπάνω χρόνο από όσο θα έπρεπε να καταναλώνουμε στη δημόσια συζήτηση για κάτι το οποίο ακόμα δεν το έχουμε δει, ενώ υπάρχουν τόσο σοβαρές συζητήσεις που πρέπει να κάνουμε και που μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, τι αλλάζει στη ζωή των πολιτών με τους νέους φόρους; Παράδειγμα σας λέω. Τι πρέπει άλλο να αλλάξει στα σχολεία; Την πρωτοβουλία που πήραμε με την κ. Ζαχαράκη, ας πούμε, για την αντιμετώπιση των fake news. Η κ. Καρυστιανού αυτή τη στιγμή είναι κάτι που αποτελεί θεωρία. Προδιαγεγραμμένη εξέλιξη αποτελεί για την ίδια ένα κόμμα, αλλά ακόμα εν αναμονή. Όταν γίνει, λοιπόν, αυτό το κόμμα, ας έρθουμε να δούμε όλοι τι λέει αυτό το κόμμα και πώς ο κόσμος πιστεύει ότι αυτά που λέει μπορεί να κάνει πράξη».