Π. Γκλαβίνης για επιδρομή Ρουβίκωνα: «Δεν πτοούμαι - Ας βγάλουν τις κουκούλες να μιλήσουμε»

«Δεν πτοούμαι», δηλώνει για την επιδρομή του Ρουβίκωνα στο σπίτι του ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Π. Γκλαβίνης σε συνέντευξή του στα Μακεδονικά Νέα και στη Δέσποινα Ιωαννίδου. Παράλληλα μιλά για τις διαγραφές των «αιώνιων» φοιτητών καθώς και για την επόμενη μέρα για τα ελληνικά Πανεπιστήμια με την εφαρμογή του νέου νόμου.

Ένα από τα πλέον εξέχοντα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης που με το έργο και τις απόψεις του τιμά το ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο, ο κ. Παναγιώτης Γκλαβίνης, βρέθηκε χτες στο στόχαστρο των αριστεριστών του Ρουβίκωνα.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (ΑΠΘ) στοχοποιείται από τους γνωστούς-αγνώστους, καθώς δεν διστάζει να διατυπώνει δημοσίως τη γνώμη του για τα ακαδημαϊκά ζητήματα και να υπερασπίζεται τις απόψεις του εφαρμόζοντας παράλληλα τους νόμους.

