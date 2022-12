Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Χαιρετίζει τη συμφωνία για πλαφόν στο φυσικό αέριο

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρετίζει, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα στο Συμβούλιο Ενέργειας της ΕΕ, για κοινή αγορά, επιτάχυνση των αδειών για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και τον μηχανισμό διόρθωσης της αγοράς.

Όπως αναφέρει, οι αποφάσεις θα επιτρέψουν στην ΕΕ να προετοιμαστεί για τον επόμενο χειμώνα πιο αποτελεσματικά και να επιταχύνει την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

