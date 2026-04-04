Ορκίζονται στις 11:00 Σχοινάς, Τουρνάς και Λαζαρίδης

Σήμερα στις 11 το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα ορκίζονται οι κύριοι Σχοινάς, Λαζαρίδης και Τουρνάς στις θέσεις του υπουργού και υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, και του υπουργού Πολιτικής Προστασίας.

Στην ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα παραστεί και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναλυτικά οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα:

1) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

- Υπουργός: Μαργαρίτης Σχοινάς

- Υφυπουργός: Μακάριος Λαζαρίδης

- Υφυπουργός: Γιάννης Ανδριανός

2) Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

- Υπουργός: Ευάγγελος Τουρνάς

- Υφυπουργός: Κώστας Κατσαφάδος

3) Υπουργείο Υγείας

Οι αρμοδιότητες του χαρτοφυλακίου της ψυχικής υγείας, τις οποίες είχε μέχρι σήμερα ο τέως Υφυπουργός κ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, θα κατανεμηθούν εσωτερικά στο Υπουργείο.

Δείτε τις ανακοινώσεις για τον ανασχηματισμό:

Αναλυτικότερα, η νέα σύνθεση της κυβέρνησης έχει ως εξής:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Υπουργός: Κυριάκος Πιερρακάκης

Αναπληρωτής Υπουργός: Νίκος Παπαθανάσης

Υφυπουργός: Γιώργος Κώτσηρας

Υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Υπουργός: Γιώργος Γεραπετρίτης

Υφυπουργός: Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Υφυπουργός: Χάρης Θεοχάρης

Υφυπουργός αρμόδιος για τον απόδημο Ελληνισμό: Γιάννης Λοβέρδος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπουργός: Νίκος Δένδιας

Υφυπουργός: Θανάσης Δαβάκης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Υπουργός: Θοδωρής Λιβάνιος

Υφυπουργός: Βασίλης Σπανάκης

Υφυπουργός για θέματα Μακεδονίας Θράκης: Κώστας Γκιουλέκας

Υφυπουργός: Βιβή Χαραλαμπογιάννη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υπουργός: Σοφία Ζαχαράκη

Αναπληρωτής Υπουργός με αρμοδιότητα τον Αθλητισμό: Γιάννης Βρούτσης

Υφυπουργός αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση: Νίκος Παπαϊωάννου

Υφυπουργός: Κώστας Βλάσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Υπουργός: Άδωνις Γεωργιάδης

Αναπληρώτρια Υπουργός: Ειρήνη Αγαπηδάκη

Υφυπουργός: Μάριος Θεμιστοκλέους

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Υπουργός: Χρίστος Δήμας

Αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για τις μεταφορές: Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Υφυπουργός: Νίκος Ταχιάος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Υπουργός: Σταύρος Παπασταύρου

Υφυπουργός: Νίκος Ταγαράς

Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα ενέργειας: Νίκος Τσάφος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Υπουργός: Τάκης Θεοδωρικάκος

Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα έρευνας και καινοτομίας: Σταύρος Καλαφάτης

Υφυπουργός: Λάζαρος Τσαβδαρίδης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπουργός: Νίκη Κεραμέως

Υφυπουργός: Κώστας Καραγκούνης

Υφυπουργός: Άννα Ευθυμίου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Υπουργός: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Υφυπουργός: Γιάννης Λαμπρόπουλος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Υπουργός: Γιώργος Φλωρίδης

Υφυπουργός: Γιάννης Μπούγας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Υπουργός: Λίνα Μενδώνη

Υφυπουργός: Ιάσονας Φωτήλας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Υπουργός: Θάνος Πλεύρης

Υφυπουργός: Σέβη Βολουδάκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Υπουργός: Δόμνα Μιχαηλίδου

Υφυπουργός: Έλενα Ράπτη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Υπουργός: Μαργαρίτης Σχοινάς

Υφυπουργός: Γιάννης Ανδριανός

Υφυπουργός: Μακάριος Λαζαρίδης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπουργός: Βασίλης Κικίλιας

Υφυπουργός: Στέφανος Γκίκας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Υπουργός: Όλγα Κεφαλογιάννη

Υφυπουργός: Άννα Καραμανλή

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Υπουργός: Δημήτρης Παπαστεργίου

Υφυπουργός: Χρήστος Δερμεντζόπουλος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Υπουργός: Ευάγγελος Τουρνάς

Υφυπουργός: Κώστας Κατσαφάδος

Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος

Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ: Θανάσης Κοντογεώργης

Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Παύλος Μαρινάκης

Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ: Γιώργος Μυλωνάκης