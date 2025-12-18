Ο Ανάλγητος

Τα πράγματα σύντροφοι και συντρόφισσες έχουν ως εξής: Μπαίνουμε στο ουσιαστικό μέρος της συζήτησης για τα ρωσικά assets. Κι εδώ θα πέσουν πολλές μάσκες. Ποιος είναι με ποιόν. Και έτσι θα αρχίσουμε να εξηγούμε διάφορα μεταφυσικά φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα στον χώρο της πολιτικής. Διότι είναι μεταφυσικό να βρίσκει το φως του ένας τυφλός ή την λαλιά του ένας μουγκός. Ποια είναι η σωστή θέση της Ελλάδας; Την είχε πει πολύ καθαρά ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής: «Ανήκομεν εις την Δύσιν». Όχι με τον Ερντογάν και τον Πούτιν. Όχι με τους εχθρούς του Ισραήλ. Αλλά με την Δύση. Αν κάποιος θέλει να αναθεωρήσει, δικαίωμά του. Αλλά να το πει! Καλημέρα!

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου η Ελλάδα ανήκει στο μπλοκ των χωρών που στηρίζουν την αξιοποίηση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Μαθαίνω πως οι πιέσεις στο Βέλγιο, που είναι από τις χώρες που ανθίσταται, είναι έντονες και ίσως έχουμε απόφαση…

Ο πρωθυπουργός έχει ζητήσει από την Κομισιόν αξιολόγηση των πιθανών δημοσιονομικών και ευρύτερων οικονομικών επιπτώσεων που σχετίζονται με το Δάνειο Επανορθώσεων με αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών κεφαλαίων και τις εγγυήσεις που το συνοδεύουν. Μαθαίνω πως ο Κυριάκος θα προτείνει ότι σε ενδεχόμενο ενεργοποίησης των εγγυήσεων θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός ρήτρας διαφυγής, ώστε οι δημόσιες δαπάνες που θα προκύψουν από τυχόν αποπληρωμή εγγυήσεων να εξαιρούνται από τον υπολογισμό του στόχου δαπανών, όπως αυτοί καθορίζονται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων. Μένει να φανεί αν θα περάσει (και) αυτή η πρόταση του Έλληνα πρωθυπουργού.

Βέβαια η όλη συζήτηση για τα ρωσικά assets αφορά ακόμα περισσότερο την Ελλάδα, καθώς ο Κυριάκος Πιερρακάκης ως πρόεδρος του Eurogroup θα υλοποιήσει την απόφαση και θα συντονίσει τις εργασίες μεταξύ των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Πρόκειται για την πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Πιερρ μετά τα μέσα Ιανουαρίου, όπου όμως μου λένε όλα θα είναι έτοιμα, με βάση πάντα τις αποφάσεις που θα έχουν ληφθεί σε επίπεδο χωρών.

Ο Πιερρ οργανώνεται και για τις προτεραιότητες που έχει θέσει για την Ευρώπη. Αυτές αφορούν την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και το ψηφιακό ευρώ. Τα παραπάνω αφορούν άμεσα της χώρα μας όπως μου εξηγούν. Και αυτό γιατί μέσω της ένωσης αποταμιεύσεων θα υπάρξει φθηνότερη χρηματοδότηση για ελληνικές επιχειρήσεις, μεγαλύτερη ζήτηση για ελληνικά ομόλογα και corporate bonds και περισσότερες άμεσες ξένες επενδύσεις. Όσο πιο ενοποιημένος είναι ο ευρωπαϊκός χάρτης κεφαλαίων και η τραπεζική ένωση, τόσο πιο πολύ αναβαθμίζεται η ελληνική οικονομία, οι επιχειρήσεις και βεβαίως οι πολίτες της χώρας.

Γνωστός δημοσκόπος μου έλεγε χτες: «Με τα σημερινά δεδομένα είναι εξαιρετικά δύσκολο να πέσει κάτω από 30% στις πρώτες εκλογές. Όσοι γράφουν για 25% και 26% ή και χαμηλότερα ποσοστά είναι εκτός πραγματικότητας. Η ανάλυση των ποιοτικών στοιχείων των δημοσκοπήσεων δείχνει πως ο πρωθυπουργός μιλάει ακόμα με ένα μεγάλο κομμάτι του 41%». Και είναι από τους λίγους δημοσκόπους που είχαν πέσει μέσα στα ποσοστά του 2023…

Την έπεσε η αντιπολίτευση στον Νίκο Δένδια, γιατί λέει ότι ζήτησε παραπάνω χρήματα για το SAFE και πήρε λιγότερα…Μετά ήρθε δημοσίευμα του Reuters που εξηγούσε πως όλες οι χώρες έκαναν το ίδιο για τρεις λόγους: Πρώτον, ως διαπραγματευτικό χαρτί. Δεύτερον, γιατί αν υπάρξουν αδιάθετα ποσά να μπορούν να τα απορροφήσουν με βάση ό,τι ζήτησαν. Τρίτον και σημαντικότερο… Έρχεται και το SAFE II…

Στην εκδήλωση για την παρουσίαση της Ιθάκης του Αλέξη Τσίπρα στην Πάτρα στο πάνελ ήταν ο Γιώργος Σιακαντάρης της ελληνικής σοσιαλδημοκατίας τύπου ΔΗΜΑΡ, ΠΑΣΟΚ και έτσι. Επιστημονικός διευθυντής του ΙΣΤΑΜΕ, επιστημονικά στο πλευρό του Νίκου Ανδρουλάκη στις εσωκοµµατικές εκλογές το 2021 απολογείται ταπεινά γιατί δεν κατάλαβε τον «μύθο» του Αλέξη και δηλώνει ότι λυπάται επειδή το 2015 δεν ήταν μαζί του στη μάχη κατά του μονεταρισμού και του νεοφιλελευθερισμού και της προτεσταντικής ηθικής που ήθελε να διώξει την Ελλάδα από το ευρώ.

Παραθέτω απομαγνητοφωνημένο μέρος της ομιλίας: «Ήμουνα μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΔΗΜΑΡ το 2015 και ήμουν από την πλευρά που είχε ταχθεί απέναντι γιατί όντως είχα πειστεί και λόγω και της αντιλήψης που είχα περί λαϊκισμού και αντιλαϊκισμού ότι αυτή είναι μια αδιέξοδη πολιτική. Διαβάζοντας λοιπόν το βιβλίο είπα το εξής; Βρε δεν μου τα έλεγε αυτά τότε; Δεν μας τα έλεγε αυτά τότε; Η δεν τα πιάσαμε. Είναι και αυτό. Δεν λέω ότι φταίει μόνο ο Αλέξης ο Τσίπρας. Φταίμε και εμείς που δεν καταλάβαμε γιατί γίνεται αυτό. Διότι τότε είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα ότι ουσιαστικά το δημοψήφισμα είναι ναι ή όχι στο ευρώ ναι ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως περιγράφονται στο βιβλίο και όπως έγιναν όχι μόνο όπως περιγράφονται και όλη η διαδικασία και η αντιμετώπιση που είχε από τους εταίρους…». Ο Σιακαντάρης δήλωσε ενώπιον όλων ότι ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε τότε μια μεγάλη μάχη και ο ίδιος λυπάται που δεν ήταν μαζί του τότε: «Θέλω να το πω ειλικρινά και όχι για να του κάνω κομπλιμέντο, λυπάμαι που δεν ήμουν μαζί του τότε. Λυπάμαι που δεν είχα καταλάβει αν και κύκλοι της ΔΗΜΑΡ μου το έλεγαν από τότε ότι εδώ ουσιαστικά δεν έχεις δίκιο…»

Ο Ανάλγητος