Ο υφ. Εθνικής Άμυνας, Θ.Δαβάκης, στην τελετή αποφοίτησης των ανθυπολοχαγών της ΣΕΥ

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, παρέστη σήμερα στην τελετή αποφοίτησης των Ανθυπολοχαγών της Σχολής Εφαρμογής Υγειονομικού (ΣΕΥ).

Συνολικά αποφοίτησαν 28 ανθυπολοχαγοί, εκ των οποίων δώδεκα ιατροί (ΥΙ), δώδεκα νοσηλευτές (ΥΝ) και τέσσερις ψυχολόγοι (ΥΨ).

«Στα πρόσωπά σας σήμερα βλέπω τη διάθεση να κάνετε πραγματικότητα το όνειρο σας και την προσδοκία σας να υπηρετήσετε τις Ένοπλες Δυνάμεις στον κρίσιμο υγειονομικό τους τομέα. Είσαστε οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι ψυχολόγοι μας, που θα στελεχώσουν τις υγειονομικές δομές μας.

Οι συνθήκες μεταβάλλονται αλλά η ιστορία του Υγειονομικού Σώματος και η προσφορά του είναι τέτοια, που μας υποχρεώνει να φανούμε αντάξιοι των προκατόχων μας.

Επιδοθείτε με τη δύναμη της ψυχής σας σε αυτό το οποίο έχετε αποστολή να κάνετε, με πίστη στις αξίες των Ενόπλων Δυνάμεων και αφοσίωση στον άνθρωπο, υπηρετώντας πάντα με αυταπάρνηση το καθήκον σας. Σας συγχαίρω θερμά και σας εύχομαι καλή σταδιοδρομία», είπε ο κ. Δαβάκης απευθυνόμενος στους αποφοίτους.

Στην τελετή παρόντες ήταν επίσης ο διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ), αντιστράτηγος, Δημήτριος Βακεντής, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΣ (ΓΕΣ/ΔΥΓ), υποστράτηγος (ΥΙ) Γεώργιος Δημητρακόπουλος, ο διευθυντής του 401 ΓΣΝΑ, ταξίαρχος (ΥΙ) Ηλίας Πουλακίδας, ο διοικητής της Σχολής Εφαρμογής Υγειονομικού (ΣΕΥ) συνταγματάρχης (ΥΙ), Αριστείδης Τσακίρης, ο υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΣ (ΓΕΣ/ΔΥΓ) Συνταγματάρχης (ΥΚ) Χρήστος Βαμβακίδης και ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Γεώργιος Σκούμας.