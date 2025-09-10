Ο συναγερμός στην Αθήνα για τη ρωσική επιθετικότητα και η «σωστή πλευρά της ιστορίας»

«Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για την αντιμετώπιση επανειλημμένων παραβιάσεων του πολωνικού εναέριου χώρου». Αυτή η ανάρτηση του Πολωνού πρωθυπουργού, τα ξημερώματα στο X, θέτει στον υψηλότερο συναγερμό την Ευρώπη, που παρακολουθεί μια εξαιρετική κλιμάκωση να λαμβάνει χώρα, δίνοντας, ενδεχομένως, άλλη διάσταση στη ρωσο-ουκρανική σύγκρουση.

Η ενημέρωση του Ντόναλντ Τουσκ προς Βρυξέλλες, Ουάσιγκτον και ΝΑΤΟ, ότι ο εναέριος χώρος της Πολωνίας παραβιάστηκε επανειλημμένως από ρωσικά drones, κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής στην Ουκρανία, τα οποία επιχείρησαν να καταρρίψουν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του, δημιουργεί ένα νέο τοπίο γεωπολιτικής έντασης και αστάθειας, στην καρδιά της Ευρώπης.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τουσκ προειδοποίησε ότι το σενάριο μιας στρατιωτικής σύγκρουσης «είναι πιο κοντά από ποτέ μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο» και ζήτησε την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤO, που προβλέπει ότι «τα κράτη-μέλη θα πραγματοποιούν κοινές διαβουλεύσεις όποτε θεωρούν ότι απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια οποιουδήποτε μέλους». Ένα άρθρο, που έχει ενεργοποιηθεί μόνο επτά φορές από την ίδρυση της Συμμαχίας το 1949, με τελευταία το 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η είδηση κινητοποιεί την Ευρώπη, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να καταδικάζει ως «επικίνδυνη» και «πρωτοφανή» την εξέλιξη, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της για την κατάσταση της Ένωσης. «Η Ευρώπη στέκεται απολύτως αλληλέγγυα προς την Πολωνία [...] θα υπερασπισθεί κάθε τετραγωνικό εκατοστό του εδάφους της», τόνισε χαρακτηριστικά.

Οι εξελίξεις κινητοποιούν και την Αθήνα, που παρακολουθεί στενά εξαρχής τα όσα διαδραματίζονται στην Ουκρανία, έχοντας διατυπώσει τις θέσεις της, σε κάθε ευκαιρία, που έχει δοθεί. Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης παραμένει η ίδια από την αρχή του πολέμου και η όποια εξέλιξη είτε σε διπλωματικό επίπεδο είτε στο πεδίο, μπαίνει στο «μικροσκόπιο».

Μόλις την Κυριακή, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση του Liberal, είχε διατυπώσει ευθέως την ελληνική θέση στο ουκρανικό. Για την Αθήνα, η ρωσο-ουκρανική σύγκρουση και η ανταπόκριση των Ευρωπαίων και της διεθνούς κοινότητας συνολικά σε αυτήν, κυρίως, όμως, η λύση που θα αναζητηθεί, είναι κρίσιμη και για έναν ακόμη λόγο, πέραν της θέσης της χώρας για την προάσπιση της γενικής αρχής σεβασμού του διεθνούς δικαίου.

Ο κ. Μητσοτάκης το είπε ευθέως, «η Ελλάδα έχει πρόσθετο λόγο να ταχθεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Κουβαλάει το τραύμα της Κύπρου», κάνοντας ευθέως τη σύνδεση μεταξύ των εξελίξεων στην Ουκρανία και την επίλυση του Κυπριακού, στη βάση της παράνομης εισβολής και κατοχής εδαφών. «Αυτό εξυπηρετεί τα δικά μας εθνικά συμφέροντα», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Συμφέροντα, που εκτός από τις εξελίξεις στο Κυπριακό, αφορούν και στη διεθνή θέση της χώρας, η οποία σήμερα συντάσσεται απολύτως με την ευρωπαϊκή στάση. Για τον κ. Μητσοτάκη, η παρουσία της χώρας στην καρδιά των ευρωπαϊκών εξελίξεων και αποφάσεων, αναδεικνύεται σε καίριας σημασίας στόχο. Η αναφορά του άλλωστε, πως «η Ελλάδα απομονώθηκε μία φορά από την Ευρώπη για λόγους οικονομικούς. Δεν πρόκειται περί δικών μου ημερών να γίνουμε το μαύρο πρόβατο για λόγους γεωπολιτικούς» έδωσε το στίγμα, με τον ίδιο να καταλήγει «δεν είμαστε με την Ευρώπη, είμαστε Ευρώπη».

Ταυτόχρονα, στόχος της κυβέρνησης είναι και η διατήρηση των ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον. Οι τελευταίες εξελίξεις λαμβάνουν χώρα την παραμονή της επίσκεψης ενός κορυφαίου Αμερικανού αξιωματούχου στην Αθήνα. Ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ, φθάνει στη χώρα, στο πλαίσιο ταξιδιού του στο εξωτερικό, που πραγματοποιεί ως επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας του Λευκού Οίκου, έχοντας ψηλά στην ατζέντα τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη, αλλά και τη συνεργασία με ελληνικά ναυπηγεία.

Το γεγονός ότι η Αθήνα περιλήφθηκε στους σταθμούς του, καταδεικνύει κατά αξιωματούχους, τη σημασία που έχει η Ελλάδα στα αμερικανικά σχέδια. Άλλωστε, η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εσωτερικών πραγματοποιείται στον απόηχο της συμφωνίας Ρωσίας – Κίνας για την κατασκευή αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου από την Αρκτική στη Βόρεια Κίνα μέσω Μογγολίας, εν μέσω δηλαδή ευρύτερων ανακατατάξεων και στον ενεργειακό χάρτη.

Η Αθήνα επικεντρώνεται στις εξελίξεις, που φέρνουν εκ νέου τον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο ως καταλύτη για τις ευρωπαϊκές αποφάσεις.