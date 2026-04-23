Ντομπρόβσκις: Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις οικονομίες με τις ισχυρότερες επιδόσεις στην ΕΕ

Στην πρόοδο της ελληνικής Οικονομίας και στην 7η εκταμίευση των 1,18 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Βάλντις Ντομπρόβσκις, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις οικονομίες με τις ισχυρότερες επιδόσεις στην ΕΕ , χάρη στην υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων.

Στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση που είχε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Αθήνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν τόνισε ότι «η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ρίχνει τη σκιά της, στέλνοντας τις τιμές της ενέργειας στα ύψη σε όλη την Ευρώπη και στον κόσμο».

Επεσήμανε «έναν πραγματικό κίνδυνο, η ευρωπαϊκή οικονομία να πληγεί από στασιμοπληθωρισμό βραχυπρόθεσμα» τονίζοντας ότι «η απάντησή μας, εκτός από τα βραχυπρόθεσμα μέτρα, πρέπει να είναι η συνέχιση της σκληρής εργασίας για την οικοδόμηση μιας πιο ανταγωνιστικής και ανθεκτικής ευρωπαϊκής οικονομίας».

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως υπογράμμισε ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, «όλοι μπορούμε να μάθουμε κάτι από τις αποφασιστικές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της Ελλάδας κατά την τελευταία δεκαετία. Έθεσαν τα θεμέλια για βιώσιμη ανάκαμψη, επομένως σήμερα η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις οικονομίες με τις ισχυρότερες επιδόσεις στην ΕΕ. Το αποτέλεσμα είναι ότι η ελληνική οικονομία έχει αναπτυχθεί, ενώ το δημόσιο χρέος και η ανεργία έχουν μειωθεί».

Επεσήμανε πάντως ότι «φυσικά, απομένουν ακόμη να γίνουν πολλά και σήμερα συζητήσαμε μεταρρυθμίσεις που μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση αυτής της θετικής δυναμικής από την Ελλάδα», αναφέροντας ευρείες μεταρρυθμίσεις σε τομείς που βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, τη δημόσια διοίκηση και το δικαστικό σύστημα, καθώς και επενδύσεις για την υποστήριξη της ενεργειακής απόδοσης, την αναβάθμιση των συνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας και την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων.

«Καθώς πλησιάζουμε γρήγορα στην τελική ευθεία για το ΤΑΑ, η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει πλήρως επικεντρωμένη στην επιτάχυνση της υλοποίησης του σχεδίου» τόνισε ο κ. Ντομπρόβσκις. «Μας απομένουν μόνο τέσσερις μήνες και στη συνάντησή μας μόλις τώρα συζητήσαμε πώς η Ελλάδα μπορεί να διασφαλίσει την έγκαιρη εφαρμογή όλων των υπόλοιπων πόρων του σχεδίου. Είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί ότι το σχέδιο της Ελλάδας αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητές του -και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να βοηθήσει σε αυτές τις προσπάθειες σε κάθε βήμα».

Από δημοσιονομικής άποψης, χαιρέτισε το γεγονός ότι «η Ελλάδα συνεχίζει να διατηρεί μια σταθερή δημοσιονομική θέση και ότι τα αποτελέσματα του 2025 είναι ακόμη πιο θετικά από ό,τι αναμενόταν». Όπως ανέφερε, η δημοσιονομική εξυγίανση υποστηρίζεται από την ισχυρή αύξηση των εσόδων, η οποία υποστηρίζεται από μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας.

Κλείνοντας, ο κ. Ντομπρόβσκις υπογράμμισε την συμβολή του Κυριάκου Πιερρακάκη, υπό την ιδιότητά του ως προέδρου της Ευρωομάδας, σε πολλές σημαντικές πρωτοβουλίες σχετικά με τον διεθνή ρόλο του ευρώ, το ψηφιακό ευρώ, την προώθηση της ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων. «Κινούμαστε προς την ίδια κατεύθυνση, γι' αυτό είμαστε ευγνώμονες για την ηγεσία σας στο Eurogroup και την ισχυρή συνεργασία σας πέρα από αυτήν. Ανυπομονώ λοιπόν να συνεχίσω να συνεργάζομαι στενά μαζί σας τα επόμενα χρόνια» ανέφερε.

Από την ελληνική πλευρά, ο Κυριάκος Πιερρακάκης έκανε λόγο για μια οικονομία που αναπτύσσεται με ρυθμούς περίπου διπλάσιους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επιτυγχάνει σταθερά πλεονάσματα και καταγράφει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους στην Ευρώπη, με την ανεργία να κινείται κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Όπως τόνισε, αυτή η επίδοση δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος αξιοποιείται για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης, συνολικού ύψους 800 εκατ. ευρώ, με έμφαση σε οικογένειες, ενοικιαστές, συνταξιούχους και ευάλωτους πολίτες.

Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης έδωσε έμφαση στην πλήρη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, υπογραμμίζοντας ότι βασικός στόχος είναι να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα διαθέσιμα κονδύλια, με επιτάχυνση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και διατήρηση της Ελλάδας στις πρώτες θέσεις απορρόφησης των πόρων του ΕΣΠΑ.