Ν.Κακλαμάνης: Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους θεσμικός πυλώνας για τη νομιμότητα και την αποτελεσματικότητα

Στη συμβολή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στη διασφάλιση της νομιμότητας και της αποτελεσματικότητας στη λειτουργία του κράτους αναφέρθηκε ο Pρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, παραλαμβάνοντας την ετήσια έκθεση του ΝΣΚ για το έτος 2024.

Η πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Νίκη Μαριόλη ανέφερε ότι στόχος είναι «το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους να λειτουργεί απλούστερα, ταχύτερα, ποιοτικότερα και πιο αποτελεσματικά, παρέχοντας βέλτιστες δημόσιες υπηρεσίες τόσο στη διοίκηση όσο και στους πολίτες».

Από την πλευρά του ο Pρόεδρος της Βουλής, αναφέρθηκε στη σημασία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως έναν από τους σταθερούς θεσμικούς πυλώνες της Δημόσιας Διοίκησης που συμβάλλει με το έργο του στη διασφάλιση της νομιμότητας και της αποτελεσματικότητας στη λειτουργία του κράτους.

Παρούσες στην παράδοση της έκθεσης ήταν η νομική σύμβουλος του Κράτους, κ. Αλεξάνδρα Δημητρακοπούλου και η πάρεδρος του ΝΣΚ κ. Θεοδώρα Καραχάλιου.

Ο πρόεδρος της Βουλής, κ. Ν. Κακλαμάνης, θα διαβιβάσει την Ετήσια Έκθεση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το 2024 στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, προκειμένου οι βουλευτές να ενημερωθούν και να συζητήσουν επί του περιεχομένου της.