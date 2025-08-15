Εορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, εκπροσώπησε τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης σήμερα στον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και στην επιμνημόσυνη δέηση για την 85η επέτειο από τον τορπιλισμό του Καταδρομικού «ΕΛΛΗ», στην Τήνο.

Ο κ. Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, επιβιβάστηκε στην ΤΠΚ «ΜΥΚΟΝΙΟΣ» του Πολεμικού Ναυτικού, που έπλευσε στη θαλάσσια περιοχή βύθισης του Κ/Δ «ΕΛΛΗ». Ακολούθησε η επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες και η ρίψη στεφάνων από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας και τον Αρχηγό ΓΕΝ. Στο σημείο που έπλευσε η ΤΠΚ «ΜΥΚΟΝΙΟΣ» ναυλοχεί τιμητικά το Α/Γ «ΣΑΜΟΣ».

Στο πολυαρχιερατικό συλλείτουργο, χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας, Μυκόνου, Μήλου και λοιπών νήσων κ.κ. Δωρόθεου Β’, στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας στην Τήνο, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Κυβέρνησης στον εορτασμό της Κοιμήσεως της… pic.twitter.com/pVB6zqhBvM — Nikos Dendias (@NikosDendias) August 15, 2025

Στη συνέχεια, ο υπουργός παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας, Μήλου, Μυκόνου και λοιπών νήσων κ.κ. Δωροθέου Β΄. Συλειτούργησαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ.κ Χρυσόστομος και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ Ιερώνυμος. Ο κ Δένδιας παρέστη επίσης στην Λιτάνευση της Ιερής Εικόνας της Μεγαλόχαρης.

Στην επιμνημόσυνη δέηση, στην Λιτάνευση της Ιερής Εικόνας της Μεγαλόχαρης και στη Θεία Λειτουργία παραβρέθηκαν επίσης, η υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, οι Βουλευτές Φίλιππος Φόρτωμας και Μαρία Συρεγγέλα, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς, η Έπαρχος Τήνου Αναστασία Δεληγιάννη – Άσπρου, ο Δήμαρχος Τήνου Παναγιώτης Κροντηράς, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, εκπρόσωποι των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τοπικών φορέων, καθώς και πλήθος κόσμου.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας δήλωσε μετά το πέρας της Λιτάνευσης:

«Η Ελλάδα σήμερα γιορτάζει το Πάσχα του Καλοκαιριού.

Η Ορθοδοξία τιμά την Κοίμηση της Θεοτόκου. Την κορυφαία Θεομητορική Εορτή. Η Μεγαλόχαρη, η διαχρονική Μητρική Εικόνα και Παρουσία, αποτελεί σημείο αναφοράς του απανταχού Ελληνισμού. Και από εκεί στη συνείδηση του Έθνους το πνευματικό στήριγμα στις δύσκολες στιγμές. Γιατί νομίζω θυμόμαστε όλοι ότι η Παναγία είναι η Προστάτιδα των Ενόπλων μας Δυνάμεων.

Η σημερινή ημέρα όμως δεν φωτίζεται μόνο από την πίστη. Υπάρχει εδώ στην Τήνο και η μνήμη της ιστορικής απώλειας. Ακριβώς εδώ, σε αυτό το λιμάνι, στις 15 Αυγούστου 1940, τορπιλίστηκε το Εύδρομο «ΕΛΛΗ» από τις δυνάμεις του κρυπτόμενου αλλά επελαύνοντος Φασισμού. Διέλυσε ο τορπιλισμός αυτός τις τελευταίες ελπίδες που είχαμε για την ειρηνική συμβίωση με το καθεστώς του Μπενίτο Μουσολίνι.

Εννέα ναυτικοί, μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους, υπηρετώντας την Ελλάδα. Ήταν ο πρόλογος του μεγάλου Ποταμού Αίματος της εποποιΐας του’40 και της Κατοχής. Τα ονόματά τους, μαζί με άλλα 121.683, φωτίζονται κάθε βράδυ στη διαυγή Κιβωτό Εθνικής Μνήμης, μπροστά στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι διαχρονικά, ανεξαρτήτως κομμάτων, Κυβερνήσεων και καταστάσεων, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας στέκουν στο ύψος της Ελληνικής Ιστορίας.

Την τιμούν. Αλλά κυρίως τη συνεχίζουν. Και Με την «Ατζέντα 2030» προχωράμε σήμερα στην μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των Ενόπλών Δυνάμεων της Νέας Ελλάδας.

Ειδικά το Πολεμικό μας Ναυτικό αναβαθμίζεται με σειρά σύγχρονων ναυτικών μονάδων και εκσυγχρονίζονται οι υπόλοιπες. Θα ήθελα να σας πω ότι του χρόνου, ελπίζω, με τη βοήθεια της Παναγιάς, η σιλουέτα της πρώτης φρεγάτας FDI (Belharra), της πιο σύγχρονης φρεγάτας του πλανήτη, του «ΚΙΜΩΝΑ» να στολίζει τον ορίζοντα της Τήνου, εδώ πίσω μας.

Έτσι η Ελλάδα ενισχύει την αποτρεπτική της ισχύ με συνέπεια, με υπευθυνότητα, με σεβασμό στα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενο. Πάντοτε σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.

Και καταλαβαίνετε όλοι ότι ακριβώς εδώ, στην καρδιά του Αρχιπελάγους, στην καρδιά του Αιγαίου, η επίκληση του Διεθνούς Δικαίου την ημέρα της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου αποκτά για εμάς τους Έλληνες, για τον Ελληνισμό, μια ιδιαίτερη αξία και μια μεγάλη σημασία.

Χρόνια πολλά σε όλους, η Παναγία σκέπει τις Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας».