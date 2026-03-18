Νέα κόντρα Αδ. Γεωργιάδη με Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Ο υπουργός Υγείας κατήγγειλε ότι τον βιντεοσκοπούσε

Ένταση επικράτησε στο Κοινοβούλιο, καθώς ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας πως τον βιντεοσκοπούσε με την κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου να κάνει λόγο για «τραμπουκισμούς».

Ο υπουργός Υγείας φέρεται να διαμαρτυρήθηκε έντονα και ζητούσε επιμόνως να έρθει στην αίθουσα ο Πρόεδρος της Βουλής και ο προεδρεύων Γιάννης Πλακιωτάκης διέκοψε τη συνεδρίαση, ενώ από το βήμα ακουγόταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου να σχολιάζει προς τον υπουργό «κοίτα, κοίτα τραμπουκισμοί».

Η ένταση εκδηλώθηκε τη στιγμή που η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέβαινε στο βήμα, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να διακόπτει τη διαδικασία και να ζητά τον λόγο. «Συγγνώμη τι γράφει στο βίντεο. Συγγνώμη κύριε πρόεδρε» είπε αρχικά, για να συνεχίσει: «Με συγχωρείτε, δεν το δέχομαι αυτό». Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αντέδρασε λέγοντας στον προεδρεύοντα: «Έχω τον λόγο;».

Ο υπουργός επέμεινε, καταγγέλλοντας την καταγραφή της συνεδρίασης: «Σταματήστε. Μας καταγράφει σε βίντεο. Να έρθει ο Πρόεδρος της Βουλής. Εγώ δεν το δέχομαι να μας καταγράφει σε βίντεο. Παρακαλώ πολύ». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε σε υψηλούς τόνους: «Κοιτά εδώ τραμπουκισμοί», με τον κ. Γεωργιάδη να επανέρχεται ζητώντας: «Παρακαλώ πολύ να έρθει εδώ ο Πρόεδρος της Βουλής».

Ο κ. Γεωργιάδης περιγράφοντας αργότερα το περιστατικό σε συναδέλφους του βουλευτές, ανέφερε: «έφαγα ένα κρακεράκι γιατί έχω ένα έντονο πόνο στο στομάχι από το πρωί και είδα ότι η Κωνσταντοπουλου και ο Καζαμίας με τραβούσαν βιντεο. Τους ζήτησα να σταματήσουν αλλά αρνήθηκαν και κάλεσα τον κ Πλακιωτακη να παρέμβει».