Νέα επίθεση της Κωνσταντοπούλου σε δημοσιογράφο: «Είναι άθλιο αυτό που κάνεις», έκλεισε το τηλέφωνο

Νέα επίθεση on air εξαπέλυσε η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στον δημοσιογράφο Σωτήρη Μπολάκη με αφορμή τις καταγγελίες που έκανε σε βάρος του «Φραπέ» Γιώργου Ξυλούρη και το αίτημά της να συλληφθεί.

Ειδικότερα, ένταση επικράτησε στον «αέρα» της εκπομπής της Σίσσυς Χρηστίδου, «Χαμογέλα και πάλι», όταν η δια τηλεφώνου συνομιλήτριά της, Ζωή Κωνσταντοπούλου διαπληκτίστηκε με τον δημοσιογράφο Σωτήρη Μπολάκη.

Αιτία του τσακωμού ήταν τα όσα διαδραματίστηκαν στην Eξεταστική Επιτροπή της Βουλής, με τον «φραπέ» γνωστό ανά τον κόσμο ως Γιώργο Ξυλούρη, και τις απειλές που φέρεται να εκτόξευσε κατά της ίδιας, στους διαδρόμους της Βουλής.

Ο δημοσιογράφος έψεξε την Κωνσταντοπούλου για το γεγονός ότι δεν έσπευσε αυτομάτως στο οικείο ΑΤ. Η ερώτηση του Μπολάκη προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Κωνσταντοπούλου.

«Η απειλή εκτοξεύτηκε μπροστά στους αστυνομικούς της Βουλής. Τον περίμενα να μπει ξανά στην Εξεταστική και υπάρχει το βίντεο. Εννοείτε να αφήσω την εξεταστική και να πάω στο ΑΤ Συντάγματος; Είσαι ο Σωτήρης; Επειδή έχεις πάντα τέτοιες απορίες, επειδή όταν γίνεται αυτόφωρο αδίκημα μπροστά στους αστυνομικούς της Βουλής ήταν υποχρεωμένοι να τον συλλάβουν. Το έθεσα στην Εξεταστική άρα δεν είναι ότι εγώ κάτι δεν έκαναν μην αναπαράγετε την κακοποίηση προς τις καταγγέλλουσες κάθε φορά που τους λένε γιατί δεν έκανες αυτό ή εκείνο, εγώ έκανα τα πάντα» απάντησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας για να ακολουθήσει ο εξής διάλογος:

Μπολάκης: Έλεος κυρία Κωνσταντοπούλου λυπηθείτε μας, ήταν μια απορία

Κωνσταντοπούλου: Με κοροϊδεύεις; Έκανα τα πάντα

Μπολάκης: Μου λέτε ότι κάνω ερωτήσεις σε βάρος θυμάτων

Κωνσταντοπούλου: Σε παρακαλώ Σωτήρη μου

Μπολάκης: Ναι αλλά μην προσβάλετε

Κωνσταντοπούλου: Εσύ να μην προσβάλεις τη νοημοσύνη του κόσμου

Μπολάκης: Είναι κακό να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία

Κωνσταντοπούλου: Σωτήρη είναι άθλιο αυτό που κάνεις

Μπολάκης: Ευχαριστώ πολύ

Κωνσταντοπούλου: Γιατί πάντα αντιμεταθέτεις

Χρηστίδου: Μην κάνουμε χαρακτηρισμούς και προσωπικές επιθέσεις

Κωνσταντοπούλου: Έκανα εγώ επιθέσεις Σίσσυ, γι' αυτό με πήρατε;

Χρηστίδου: Σας δώσαμε όλο τον χρόνο, δεν καταλαβαίνω

Λίγο αργότερα, η ίδια εξήγησε στην παρουσιάστρια ότι θεωρεί άδικη και υπερβολική την επίθεση που δεχόταν on air, ενώ ήταν στο τηλέφωνο, και ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει τη συζήτηση υπό αυτές τις συνθήκες. «Σίσσυ μου, υπάρχει ένα όριο. Με κατηγορούν για πράγματα που δεν έχω κάνει, γιατί δεν πήγα στο Σύνταγμα ή στο ΑΤ. Θα σας αφήσω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ», είπε κλείνοντας το τηλέφωνο.