Ν. Ταχιάος: Επιταχύνουμε το έργο του ΒΟΑΚ – Εντός του μήνα η έγκριση για το τμήμα «Χανιά-Κίσσαμος»

Αισιόδοξος για την πορεία υλοποίησης του νέου ΒΟΑΚ εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια παρουσίας του στα Χανιά την Κυριακή, ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Νίκος Ταχιάος.

Σχετικά με την εξέλιξη εργασιών στον ΒΟΑΚ, ο Υφυπουργός, σύμφωνα με το zarpanews.gr, έκανε γνωστό πως «μέσα στον μήνα αυτό θα εγκριθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το τμήμα Χανιά – Κολυμπάρι, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό ότι η έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της προαίρεσης είναι αυτή η οποία θα μας επιτρέψει την εκκίνηση αναχώρησης.

Αυτό σημαίνει ότι ο παραχωρησιούχος θα έχει πλέον τη δυνατότητα να απορροφήσει χρηματοδότηση από τις τράπεζες και να μην κινείται μόνο με ιδία κεφάλαια. Εμείς έχουμε προτάξει τα πρώτα τμήματα που θα κατασκευάσουμε που είναι η παράκαμψη Χανίων, η παράκαλψη Ρεθύμνου, η παράκαμψη Ηρακλείου και κάποια μέτρα μιας σύραγγας. Αυτά είναι έργα τα οποία αντιστοιχούν σε χρηματοδότηση και από το Ταμείο Ανάκαμψης ενώ προχωρούν με πολύ γρήγορους ρυθμούς τα έργα τα οποία βρίσκονται στην περιοχή του Λασιθίου, από την Χερσόνησο προς τον Άγιο Νικόλαο, με μια στάση στη Νεάπολη».

O υφυπουργός βρέθηκε στα Χανιά στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρωγής και Αλληλεγγύης Θυμάτων Τροχαίων «Ο Άγιος Χριστόφορος», για την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων. Ο κ. Ταχιάος ξεκαθάρισε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι ο ΒΟΑΚ ενώ δεν παρέλειψε να πει πως πρέπει οι πολίτες να φροντίσουν και την οδηγική τους συμπεριφορά:

«Πέρα από την γιορτή του Αγίου Χριστοφόρου, η σημερινή ημέρα επισκιάζεται από το γεγονός ότι έχει γίνει εδώ, έχει προκύψει από τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου και δεν είναι ο μοναδικός. Από την πλευρά του κράτους, αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι προσπαθούμε επιταχύνοντας το έργο του ΒΟΑΚ, το οποίο αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και ειδικά στο τμήμα το οποίο βρισκόμαστε, να βελτιώσουμε τις συνθήκες ασφάλειας της κυκλοφορίας στην Κρήτη, Ήδη έχουμε κάνει προσωρινές ρυθμίσεις τις οποίες βλέπετε όλοι στον δρόμο, οι οποίες αποσκοπούν στο ίδιο ακριβώς. Είναι ρυθμίσεις που έχουμε χρησιμοποιήσει και στον δρόμο Πάτρα- Πύργος που στην πορεία ααμαβαθμίστηκε, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Χρειάζεται και η συμβολή των πάντων, ξεκινώντας από την οικογένεια και τα σχολεία και φτάνοντας στην καθημερινή ανάγκη για αστυνόμευση, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε πρακτική όλοι μας το γεγονός ότι πρέπει να προτάσσουμε την οδική ασφάλεια όχι μόνο στα έργα αλλά και στην συμπεριφορά μας».